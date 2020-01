47 dagen tot groen licht: Romain Grosjean en zijn 47 opgaves

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Australië. Vandaag: Romain Grosjean, die tot dusver 47 opgaves verzamelde in zijn carrière.



Romain Grosjean maakt zijn F1-debuut in 2009. Tijdens de Grote Prijs van Europa neemt de Fransman het stoeltje van Piquet over in navolging van crashgate. Hij maakt de laatste negen races van het seizoen vol zonder punten te scoren. Tijdens de tweede race in zijn Formule 1-carrière valt Grosjean voor het eerst uit wanneer hij crasht met Button in de eerste van de Grote Prijs van België.

Na 2009 verdwijnt Grosjean enkele jaren uit de Formule 1. In 2011 keer hij terug als testcoureur, een jaar later krijgt hij een zitje bij Lotus. Grosjean zal vier seizoenen voor Lotus rijden. Hij scoort negen podiums, maar moet ook 27 keer opgeven.

In 2016 maakt de Haas-coureur de overstap naar zijn huidige team. 2020 is zijn vijfde seizoen voor Haas. Bij het nieuwe Haas is een podiumplek te hoog gegrepen, voorlopig is een vierde plaats zijn beste resultaat voor het Amerikaanse team. In vier seizoenen met Haas heeft Grosjean voorlopig achttien opgaves laten noteren. In totaal stond Grosjean aan de start van 164 GP’s, in 47 daarvan moest hij opgeven.

