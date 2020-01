51 dagen tot groen licht: 51 overwinningen voor Alain Prost

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Alain Prost, die zijn carrière afsloot met 51 overwinningen.



Alain Prost maakt zijn Formule 1-debuut in 1980 bij McLaren. In zijn eerste seizoen eindigt hij vier keer in de punten. Een jaar later trekt de Fransman naar Renault. In drie seizoenen voor de Franse renstal verzamelt ‘le professeur’ negen overwinningen en komt hij dicht bij de titel. Tijdens zijn laatste seizoen voor Renault strandt hij op twee punten van wereldkampioen Piquet.

Na drie jaar Renault trekt Prost opnieuw naar McLaren. Hij blijft tot en met 1989 bij het Britse team. Het zal uiteindelijk zijn meest succesvolle periode in de Formule 1 zijn. Voor McLaren wint Prost drie wereldtitels (1985, 1986 en 1989) en verzamelt hij dertig overwinningen.

Door de rivaliteit met Senna verlaat Prost McLaren aan het eind van 1989. Hij trekt naar Ferrari, waar hij een succesvol eerste seizoen beleeft. In 1990 wint hij vijf races en eindigt hij tweede in het kampioenschap. Een later later vergaat het Prost minder goed. Hij verzamelt vijf podiumsplaatsen maar slaagt er niet in races te winnen.

Na een sabbatjaar in 1992 volgt een jaar later alsnog zijn vierde wereldtitel. In zijn Williams-Renault rijdt hij dankzij zeven overwinningen overtuigend naar de titel voor eeuwige rivaal Senna en Damon Hill. Uiteindelijk verzamelt Alain Prost 51 overwinningen en vier wereldtitels.

