53 dagen tot groen licht: Sebastian Vettel met 53 gewonnen races

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Sebastian Vettel die voorlopig 53 gewonnen races op de teller heeft.



Sebastian Vettel maakt zijn F1-racedebuut tijdens de Grote Prijs van Amerika in 2007, waar hij Robert Kubica vervangt voor BMW Sauber. De Duitser eindigt meteen in de punten en is op dat moment de jongste coureur ooit die daar in slaagt. In de zomerbreak datzelfde jaar maakt Vettel de overstap naar Toro Rosso.

Lees ook: Vettel geeft zichzelf een zes of zeven: ‘Een vijf is te hard’

In 2008 verbaast Vettel de hele Formule 1-wereld. 21 jaar en 73 dagen oud is hij wanneer hij in een kletsnat Monza naar zijn eerste overwinning rijdt. Hij is daarmee de jongste racewinnaar ooit. Dat record zal Max Verstappen in 2016 breken. Zijn winst in Italië is de eerste in een lijst van – voorlopig – 53 overwinningen.

Ondertussen heeft Sebastian Vettel 240 races op de teller. Daarvan won hij er 53, meest recent in Singapore afgelopen jaar. Vettel was het meest succesvol voor Red Bull met 38 overwinningen voor de energiedrankenfabrikant. 14 keer won hij voor Ferrari, 1 keer was hij dus de beste in zijn Toro Rosso.

De vijf laatste ’70 dagen tot groen licht’-artikels:

58 dagen tot groen licht: 58 ronden rond Albert Park

57 dagen tot groen licht: Nico Rosberg en zijn 57 podiumplaatsen

56 dagen tot groen licht: 56 ronden op COTA

55 dagen tot groen licht: Carlos Sainz, nummer 55

54 dagen tot groen licht: 54 punten voor Ricciardo in zijn eerste jaar met Renault