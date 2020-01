Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Circuit of the Americas. Een grand prix op COTA in Austin telt 56 ronden.

De Grote Prijs van Amerika vond al 49 keer plaats. Die 49 edities werden verreden op 10 verschillende circuits. Sinds 2012 vormt het Circuit of the Americas in Austin het decor voor de Amerikaanse GP. Een grand prix op COTA telt 56 ronden op het 5,513 kilometer lange circuit.

Lewis Hamilton verzamelde tot nu toe de meeste overwinningen op het Circuit of the Americas. Hij werkte de 56 ronden op COTA voorlopig vijf keer als snelste af. Teamgenoot Valtteri Bottas heeft het ronderecord op zijn naam staan. Afgelopen jaar deed hij op weg naar polepositie 1:32,029 over de 5,513 kilometer.

