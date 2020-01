61 dagen tot groen licht: 61 ronden op het Marina Bay Street Circuit

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: het Marina Bay Street Circuit, waar een Grote Prijs 61 ronden telt.

De Formule 1 reisde voor het eerst naar Singapore in 2008. De eerste race op het Marina Bay Street Circuit was de 800ste race in de geschiedenis van de F1 en ook meteen de eerste onder kunstlicht. De baan passeert verschillende lokale bezienswaardigheden, waaronder de Singapore Flyer en het Supreme Court. Ook de passage over de 110-jaar oude Anderson Bridge is een bekend zicht.

Het Marina Bay Street Circuit onderging sinds zijn introductie verschillende veranderingen. In 2009 werden de eerste kleine wijzigingen aangebracht aan het originele circuit. In 2013 werd de befaamde Singapore Sling-chicane, die bocht tien vormde, vervangen door een iets meer gebruikelijke bocht. In 2015 ten slotte werd de aanloop naar bocht 13 veranderd om extra inhaalmogelijkheden te creëren.



Vettel is met vijf overwinningen recordhouder in Singapore. De laatste daarvan kwam in 2019, meteen ook zijn enige overwinning afgelopen seizoen. Het ronderecord op het Marina Bay Street Circuit is in handen van Lewis Hamilton. Tijdens de kwalificatie van de Singapore Grand Prix in 2018 had de Brit 1:36,015 nodig om de 5,063 kilometer af te leggen.

