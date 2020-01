63 dagen tot groen licht: George Russell, nummer 63

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor de eerste vrije training in Melbourne. Vandaag: George Russell en zijn nummer 63.



George Russell maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1. In zijn eerste seizoen eindigde hij op de laatste plaats in het wereldkampioenschap. Teamgenoot Robert Kubica scoorde in de regenrace in Duitsland het enige punt voor Williams. Russell was dan weer de enige coureur die geen enkel punt wist te scoren in het seizoen 2019. Dit jaar krijgt Russell met de Canadees Nicholas Latifi een nieuwe teamgenoot.

Lees ook: Latifi zoals verwacht in 2020 naar Williams, alle stoeltjes nu bezet

Ondanks een teleurstellend debuutseizoen verzamelde de Mercedes-protégé een aardig palmares in de opstapklassen. In 2018 veroverde hij de titel in de Formule 2, een jaar eerder kroonde hij zich tot GP3-kampioen. De GP3 is de voorloper van de huidige Formule 3. George Russell rijdt al sinds zijn kartingdagen met nummer 63. Toen de jonge Brit vorig jaar in Australië met racenummer 63 op de grid stond, was hij de eerste coureur ooit die met nummer 63 een GP startte.

De vijf laatste ’70 dagen tot groen licht’-artikels:

68 dagen tot groen licht: Schumacher en zijn 68 poleposities

67 dagen tot groen: Gilles Villesneuve, van sneeuwscooters tot Ferrari

66 dagen tot groen licht: 66 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya

65 dagen tot groen licht: Jim Clark, wereldkampioen en winnaar op Zandvoort in 1965

64 dagen tot groen licht: 1964, Honda’s eerste jaar in de F1