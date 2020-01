68 dagen tot groen licht: Schumacher en zijn 68 poleposities

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor de eerste vrije training van het seizoen in Albert Park. Elke dag lichten we een statistiek, persoon of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Vandaag: Michael Schumacher en zijn 68 poleposities.



Michael Schumacher, die eergisteren zijn 51ste verjaardag vierde, begint in 1991 aan zijn Formule 1-carrière. Tijdens de Belgische Grand Prix maakt hij zijn debuut voor Jordan. In zijn eerste kwalificatie is hij meteen goed voor een zevende plaats, in de race valt hij door een kapotte koppeling snel uit. Op een polepositie moet de Duitser dan wel nog enkele jaren wachten.

Drie jaar later is het zover. Op de straten van Monaco beloont Schumacher zichzelf namens Benetton voor het eerst met een eerste startplek. Die zal hij een dag later ook verzilveren met een overwinning. Nadien volgen er nog 67 poleposities voor de zevenvoudig wereldkampioen. De laatste komt er twaalf jaar na zijn eerste. Op het Circuit de Nevers Magny-Cours stormt ‘Schumi’ in zijn Ferrari 248 F1 voor een laatste keer naar pole. Net als zijn eerste zet hij ook die om in een overwinning.

Een keer zou Schumacher nadien nog de snelste zijn in kwalificatie, maar een polepositie levert het hem niet op. In 2012, opnieuw in Monaco, waar hij 18 jaar eerder voor het eerste een pole scoorde, rijdt de Duitser de snelste tijd op zaterdag. De race voordien heeft hij echter een straf gekregen die hem in Monaco een gridstraf van vijf plaatsen oplevert. Zo blijft de teller van Schumacher op 68 poleposities staan.

