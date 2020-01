Mick Schumacher hoeft in 2021 niet op Ferrari-zitje te rekenen

Mick Schumacher in de F1, lange tijd leek het een kwestie van tijd maar Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft Schumacher voor 2021 niet op zijn lijstje staan. “2021 is geen optie”, aldus een resolute Binotto.

Schumacher is al jaren pupil van de Ferrari Academy en mocht het afgelopen jaar ook al testen in Bahrein met de rode bolide. Op dat moment leek alles in gang gezet te worden voor een toekomstig entree van een nieuwe generatie Schumacher in de Formule 1. Maar na onder meer een onopvallend debuutjaar in de F2 lijkt Schumacher zijn F1-droom in ieder geval voor 2021 in de koelkast te moeten zetten.

“2021 komt veel te vroeg voor onze jonge garde. Het is een jaar waarin het nieuwe reglement van kracht zal gaan en iedereen op nul begint. Expertise en ervaring zullen van het grootste belang zijn”, stelt Binotto in gesprek met Motorsport-Total.com. Mick Schumacher helemaal uitsluiten voor de Scuderia doet Binotto ook niet: “Voor de verdere toekomst kan hij een geschikte kandidaat zijn.”

Komend jaar wordt in ieder geval een sleuteljaar voor de 20-jarige Duitser. “Afgelopen jaar deed hij het goed in de Formule 2 en ook het volgende seizoen verwachten we veel van hem”, aldus Binotto. Binotto is na Alfa Romeo-baas Cedric Vasseur de tweede teambaas die minder leuk nieuws heeft voor Mick Schumacher.

Ook geen test bij Alfa

Vasseur leek minder onder de indruk te zijn van Schumachers prestaties in de opstapklasse. “We hebben geen tests staan voor volgend jaar”, vertelde Vasseur vorige maand aan Blick. “Mick moet eerst de Formule 2 winnen of er in elk geval goede resultaten neerzetten”, legt Vasseur uit. “Dat is in zijn situatie, met de druk waaronder hij staat, al ongelofelijk moeilijk.”

De twintigjarige Schumacher ligt vanwege zijn achternaam natuurlijk onder een vergrootglas. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher werd in 2018 kampioen in de Formule 3, maar eindigde in 2019 in de F2 als twaalfde, met één zege in een sprintrace. “Samen met Ferrari houden we zijn carrièrepad en vooruitgang echter goed in de gaten”, zegt Vasseur.