Mick Schumacher hoeft er op voorhand niet op te rekenen dat hij in 2020 de kans krijgt voor Alfa Romeo te testen. De Duitser staat volgens teambaas Frédéric Vasseur niet op de rol.

Schumacher is onderdeel van de Ferrari Driver Academy. Afgelopen seizoen testte hij niet alleen een dag voor de Scuderia, maar ook voor Alfa Romeo. Dat team heeft een samenwerkingsverband met Ferrari, maar volgens Vasseur zal Schumacher zoals het er nu uitziet niet voor Alfa Romeo testen in 2020.

“We hebben geen tests staan voor volgend jaar”, vertelt Vasseur aan Blick. ‘Waarom niet?’, luidt de vervolgvraag van het Zwitserse dagblad. “Mick moet eerst de Formule 2 winnen of er in elk geval goede resultaten neerzetten”, legt Vasseur uit. “Dat is in zijn situatie, met de druk waaronder hij staat, al ongelofelijk moeilijk.”

De twintigjarige Schumacher ligt vanwege zijn achternaam natuurlijk onder een vergrootglas. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher werd in 2018 kampioen in de Formule 3, maar wist vorig jaar in zijn eerste Formule 2-seizoen niet echt te imponeren. Hij werd twaalfde in de eindstand, met één zege. “Samen met Ferrari houden we zijn carrièrepad en vooruitgang echter goed in de gaten”, zegt Vasseur.