Mick Schumacher zag hoe met de aanstellingen van Valtteri Bottas en Sergio Pérez als Cadillac-coureurs zijn kans op een F1-stoeltje wederom was verkeken. De Duitser licht nu toe hoever de gesprekken met het nieuwe Cadillac F1-team waren gevorderd en zegt eerlijk dat het mislopen van het zitje een lastige periode voor hem was. Toch begrijpt Schumacher de beslissing van het Amerikaanse team.

Mick Schumacher reed in 2021 en 2022 voor Haas in de Formule 1. Na zijn vertrek uit het team wist de Duitser geen nieuw stoeltje in de koningsklasse te bemachtigen, al bleef zijn ambitie om terug te keren altijd bestaan. Het afgelopen jaar voerde hij gesprekken met het nieuwe Cadillac F1-team over een eventuele rentree, maar de renstal koos uiteindelijk voor Valtteri Bottas en Sergio Pérez. “De informatie die ik tot vrijwel het einde had, was dat we nog altijd in aanmerking kwamen voor het Cadillac-zitje. Uiteindelijk kozen ze toch een andere richting, en dat is volledig terecht”, zei Schumacher tijdens de persconferentie waarin hij zijn overstap naar de IndyCar bevestigde.

LEES OOK: Mick Schumacher maakt overstap naar IndyCar, tekent contract met RLL Racing

“De hele situatie is op sommige manieren lastig geweest, maar ik begrijp ook dat ze uiteindelijk een andere richting zijn ingeslagen”, legt Schumacher verder uit. “Het dwong me om voor mezelf te bepalen: wil ik blijven vechten voor een terugkeer naar de F1-grid, of wil ik racen op een plek waar ik er echt plezier uit haal? Voor mij is dat bij de single-seaters, en gelukkig kwam er een mooie kans voorbij. Ik ben superblij dat ik nu hier in de IndyCar ben.”

Schumacher houdt hoop

Hoewel Schumacher sinds het verliezen van zijn Haas-zitje eind 2022 niet meer actief is in de Formule 1 en nu zelfs de Europese autosport verlaat, ziet hij zijn overstap naar IndyCar niet als het einde van zijn F1-droom. “De wereld van de Formule 1 is natuurlijk uniek en speciaal, maar IndyCar is óók single-seater racen”, benadrukt de 26-jarige. “Er zijn genoeg geweldige coureurs die om goede redenen verbonden zijn gebleven aan F1-teams, dus ik zie niet waarom mijn stap naar IndyCar die deur zou sluiten.”

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.