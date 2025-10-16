Ralf Schumacher vergelijkt de racevaardigheid van neefje Mick Schumacher met die van coureurs van de huidige Formule 1-grid. Volgens de analist liet de jonge Schumacher tijdens een recente IndyCar-test zien beter te zijn dan drie coureurs die wel een plaatsje hebben in de koningsklasse. ‘Ik zou zeggen dat ze alle drie, naar mijn mening, slechter zijn dan Mick, zelfs aanzienlijk slechter’, aldus Schumacher.

Mick Schumacher mocht zich tot eind 2022 Formule 1-coureur noemen, totdat Haas besloot de Duitser door landgenoot Nico Hülkenberg te vervangen. Sindsdien droomt de jonge Schumacher van een rentree in de koningsklasse, maar dichterbij dan een rol als reservecoureur bij Mercedes kwam de Duitser nog niet. Schumacher heeft ondertussen al een test gedaan bij de Amerikaanse IndyCar-serie – ‘tot zover gaat het goed’, oordeelde Schumacher achteraf – al heeft de coureur nog geen concrete plannen gemaakt voor zijn verdere racecarrière.

Ralf Schumacher – voormalig F1-coureur en oom van de jonge Schumacher – denkt echter dat zijn neefje op het gebied van racevaardigheid beter is dan drie huidige coureurs in de koningsklasse. Schumacher sprak over de IndyCar-test van de jonge coureur in de Backstage Boxengasse-podcast. “Om eerlijk te zijn, was deze test een grap, zoals deze was georganiseerd”, steekt de oud-coureur van wal. “Het doel was duidelijk. In Le Castellet weet elke coureur dat het circuit ‘s ochtends tweeënhalve seconde sneller is dan ‘s middags, soms zelfs drie. Ze lieten echter Mick ’s middags rijden.”

‘Slechter dan Mick’

“Ik wil daar nu niet meer op terugkomen, maar als je mijn standpunt begrijpt en kijkt naar de carrières van de coureurs, inclusief de huidige coureurs in de Formule 1, dan denk ik dat Mick zeker beter zou zijn dan Tsunoda”, vervolgt Schumacher. “Ik weet dat Franz (Tost, oud-teambaas bij AlphaTauri, red.) het nu misschien met me eens is, toen was dat niet zo, maar naar mijn mening is hij beter dan Liam Lawson. Franco Colapinto had een geweldige start, maar hij heeft zich tot nu toe niet op dezelfde manier ontwikkeld. En daarom zou ik zeggen dat ze alle drie, naar mijn mening, slechter zijn dan Mick, zelfs aanzienlijk slechter”, concludeert de tegenwoordige analist.

