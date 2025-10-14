Voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher reed deze week zijn eerste testronden achter het stuur van een IndyCar. De zoon van de legendarische Michael Schumacher was tussen 2021 en 2022 twee seizoenen actief voor Haas, voordat men hem niet goed genoeg achtte voor de koningsklasse. Na enkele proefronden met het Rahal Letterman Lanigan-team hoopt Schumacher zijn carrière in het open wheel-racen een nieuwe impuls te geven.

“Tot zover gaat het goed”, vatte Mick Schumacher zijn eerste testkilometers in de IndyCar samen. Op uitnodiging van Rahal Letterman Lanigan nam de Duitser deel aan de post-season tests op Indianapolis. Na zijn korte Formule 1-avontuur werd Schumacher test- en reservecoureur bij Mercedes en voegde hij zich daarna bij het WEC-team van Alpine. Ondanks het succes bij de Franse renstal blijft zijn focus echter op de eenzitters gericht.

“IndyCar komt het dichtst in de buurt van waar ik nu mag racen”, vertelde Schumacher aan IndyCar.com tijdens de tests op maandag. “Ik kan niet terug naar de Formule 2, omdat ik daar al een titel heb gewonnen. Maar IndyCar zou een goede optie kunnen zijn. Natuurlijk was het de afgelopen jaren mijn doel om terug te keren naar de Formule 1, maar dat is nooit echt gelukt. Dus als ik in eenzitters wil blijven racen, dan is IndyCar een goede keuze.” Schumacher werd na zijn periode bij Haas ook gelinkt aan het Audi-project en aan het nieuwe Cadillac-team, maar viste in beide gevallen achter het net.

Geen concrete plannen

De ovale circuits van de IndyCar vormen wel een nieuwe uitdaging voor Schumacher. “Ik ben zeker nieuwsgierig en wil graag leren wat het allemaal inhoudt”, zei hij over de karakteristieke ovals. “Daarnaast is IndyCar een geweldig kampioenschap, met wel zeventien races. Ik ben nog jong, dus ik wil zoveel mogelijk racen, en ik merk dat de mensen hier echt hart hebben voor autosport. Ik waardeer ook de rol van de coureur; die is hier echt het belangrijkste onderdeel van het team.”

Schumacher heeft nog geen concrete plannen gemaakt voor de toekomst. “Het is een beslissing die beide partijen moeten nemen”, zei hij over een eventuele transfer naar de IndyCar. “In de eerste plaats zal ik moeten bepalen of ik het wel of niet wil doen. We hebben allemaal nog een paar weken om erover na te denken en de mogelijkheden voor de toekomst te bekijken. Maar tot nu toe gaat het goed. Ik wil gewoon genieten van het racen en daarom ontdekken waar ik me het meest thuis voel”, besloot hij. “Ik sluit niet uit dat dat in Europa is of in het WEC, maar de eenzitters hebben natuurlijk mijn voorkeur.”

