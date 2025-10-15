Er dreigt interne onrust binnen McLaren door de rechtszaak tussen Alex Palou en het Britse team. Palou beweert dat Zak Brown nooit echt geïnteresseerd was in Oscar Piastri, wat de verhoudingen in het team op scherp zet. De vraag rijst of de papaya rules hierdoor standhouden of dat de rivaliteit op de baan gaat escaleren. “Dit is zeker geen storm in een glas water”, zegt verslaggever Gerard Bos in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Palou’s woorden zijn gedaan in een rechtszaak, dus dat heeft gewicht”, zegt Bos. “Hij zegt eigenlijk dat Piastri nooit gewenst was bij McLaren. Dat kan iets doen met Piastri’s gevoel binnen het team. Zeker als in de resterende races het spel op de wagen komt, kan hij denken: ‘Ik kies voor mezelf.’” Coureur en analist Jeroen Bleekemolen ziet het iets nuchterder. “Piastri is koel en hij haalt gewoon zijn schouders op. Hij denkt: laat Palou maar praten, ik zit in die auto en kan wereldkampioen worden.”

Toch benadrukt Bos dat er een duidelijke kloof is tussen Brown en zijn twee rijders. “De relatie tussen Brown en Norris is veel persoonlijker. Brown is al jaren betrokken bij Norris’ loopbaan. Bij Piastri is het zakelijker, afstandelijker. En juist door dit soort zaken verwacht ik dat Piasti nu voor zichzelf gaat kiezen. Maar dit soort zaken achter de schermen geeft wel weer hoe hard het eraan toe kan gaan in de Formule 1.”

Dit en meer hoor in je in de nieuwe aflevering van Formule 1 Paddockpraat. Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Lees ook: Formule 1 Paddockpraat bereikt 1 miljoen views op YouTube

Of bekijk hier de video van de podcast:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.