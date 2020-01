Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Verstappen versus Leclerc in Oostenrijk 2019, waar de Nederlander in ronde 69 de Monegask inhaalt.

Het was een van de races van het seizoen. Vanaf de eerste startrij heeft Max Verstappen een slechte start in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij valt terug van plek 2 naar plek 9. Maar dan begint zijn inhaalrace. Tussen ronde 1 en 67 gaat de Nederlander voorbij onder meer Gasly, Norris, Raïkkönen, Vettel en de Mercedessen. Het orgelpunt moet echter nog komen.

Lees ook: Nu in de winkel: Het Jaar van Max van FORMULE 1

In ronde 68 zit Verstappen vlak achter Charles Leclerc. De RB15 van Verstappen heeft in deze fase van de race duidelijk meer snelheid dan Leclercs Ferrari. Bij het aanremmen van bocht 3 waagt Verstappen een eerste poging. Hij gaat voorbij Leclerc, maar die vecht terug. Zij aan zij rijden de Nederlander en Monegask naar bocht 4, maar de Ferrari is sneller op het rechte stuk. Leclerc slaat een eerste aanval van Verstappen af.

‘Niet getreurd’ moet Verstappen gedacht hebben, want een zeventigtal seconden later, in ronde 69, probeert hij het opnieuw. Weer in bocht drie, weer aan de binnenkant, weer laat remmen. Twee wagens breed gaan ze de bocht in, maar Verstappen gebruikt zijn ellebogen. Hij plaatst zijn wagen op de apex en dwingt Leclerc naar buiten. Poging twee: geslaagd. Leclerc kan nadien niet meer terugvechten, Verstappen rijdt naar zijn eerste overwinning van het seizoen.

Lees ook: Vaticaanse toestanden bij Red Bull: Nepnieuws, Jos Verstappen blij/boos en het kratje bier van Coulthard

(Tekst loopt verder onder foto.)

Verstappen versus Leclerc in Oostenrijk krijgt nadien nog een lange staart. Na de race besluit de wedstrijdleiding het incident te onderzoeken. 3 uur en 21 minuten later komen ze met een besluit. Er volgt geen straf voor racewinnaar Max Verstappen voor zijn inhaalactie op Charles Leclerc, de Nederlander mag zijn zege houden. Hij bezorgt Honda zo een eerste zege in de Formule 1 sinds 2006.

De volledige lijst ’70 dagen tot groen licht’:

70 dagen tot groen licht: Nino Farina, wereldkampioen in 1950

Lees ook: Aftellen tot Melbourne en seizoen 2020: check de kalender