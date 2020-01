Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor de eerste vrije training van het seizoen in Australië. Elke dag lichten we een feit, persoon of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Vandaag: Nino Farina, de eerste wereldkampioen Formule 1 in 1950, 70 jaar geleden.



Vijf jaar na de Tweede Wereldoorlog vindt het allereerste wereldkampioenschap Formule 1 plaats. Het kampioenschap bestaat uit zeven races, onder meer verreden op de iconische circuits Silverstone, Spa-Francorchamps en Monaco. De laatste grand prix in 1950 vindt plaats op Monza, thuisbaan van Guiseppe “Nino” Farina en zijn team Alfa Romeo. Het is daar dat Nino Farina in 1950 wereldkampioen wordt.

Farina startte de laatste race van het jaar met twee punten achterstand op teamgenoot Juan Manuel Fangio. De Argentijn krijgt echter twee maal te maken met pech en moet opgeven. Farina rijdt in zijn Alfa Romeo naar de overwinning. Geschiedenis is geschreven, Farino kroont zich tot eerste wereldkampioen Formule 1. Voor Farina zal het bij die ene wereldtitel blijven, concurrent Fangio kroont zich tussen 1951 en 1957 vijf keer tot kampioen.

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap lanceert de F1 een nieuw logo. “We zullen deze prestatie in 2020 op veel manieren vieren en het nieuwe logo is nog maar het begin van deze festiviteiten”, aldus de F1.

