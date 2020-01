Kubica gaat als testrijder bij Alfa Romeo aan de slag

Robert Kubica is de nieuwe testrijder van Alfa Romeo. Zijn sponsor Orlen wordt daarbij mede-titelsponsor van Alfa Romeo. Dat heeft de renstal op de eerste dag van het nieuwe jaar bevestigd.

Kubica maakte in 2019 zijn Formule 1-comeback bij het team van Williams. De Pool had acht jaar geen Grands Prix gereden, nadat hij zwaargewond raakte bij een rallyongeluk begin 2011. Kubica werkte echter hard aan zijn herstel en testte in 2017 weer Formule 1-auto’s. In 2018 werd hij testrijder van Williams, in 2019 racete hij voor dat team.

Na een 2019 dat niet bepaald een succes te noemen valt, zit een racezitje er niet mee in voor Kubica. Bij Alfa Romeo wordt Kubica nu echter testrijder en vaste reserve. “Dit team heeft een speciale plek in mijn hart”, zegt Kubica over de formatie uit Hinwil, waarvoor hij van 2006 t/m 2009 reed toen het als BMW Sauber door het leven ging.

Lees ook: Kubica: ‘Lang niet alles kunnen laten zien door slechte Williams’

“Ik verheug me erop Alfa Romeo Racing Orlen te helpen de volgende stap te zetten”, zegt Kubica. Hij gebruikt daarbij de complete nieuwe naam van het team, met Orlen dat mede-titelsponsor is geworden van Alfa Romeo. De Poolse oliemaatschappij gaat voor meerdere jaren een ‘omvangrijk partnerschap’ aan met het team.

Orlen is zo de tweede naamgever voor het voormalige Sauber-team. De Zwitserse formatie, tegenwoordig in handen van Islero Investments, heeft namelijk ook een uitgebreide samenwerking met automaker Alfa Romeo. Daar hoort bij dat het onder de Alfa Romeo-naam rijdt. Die deal loopt tot en met eind 2021.

Namens Alfa Romeo laat teambaas Frédéric Vasseur weten blij te zijn Kubica als testrijder te verwelkomen. “We kunnen niet wachten om met hem te werken”, zegt Vasseur. De Fransman denkt dat de ervaren Pool het team veel waardevolle feedback kan geven.

Of Kubica bij Alfa Romeo als testrijder de kans krijgt tijdens Grand Prix-weekends te rijden, is nog niet duidelijk. Voor hij bij Alfa Romeo tekende, werd Kubica overigens ook als testrijder met Haas en Racing Point in verband gebracht. Een DTM-programma hoort ook nog tot de mogelijkheden voor Kubica.

Lees ook: Kubica neemt met BMW deel aan DTM-test