De komst van Lewis Hamilton naar Ferrari duurt nog een jaar, maar met dat vooruitzicht kan Fred Vasseur zich alvast verheugen op zijn dreamteam. De Franse teambaas deelt met zowel Charles Leclerc als Hamilton een succesvol verleden. Hoe zat het ook alweer? Een terugblik.

De gedeelde successen van Vasseur en Leclerc liggen bij menigeen mogelijk nog vrij vers in het geheugen. Zo was Leclerc in 2016, destijds als teamgenoot van Nyck de Vries, bij ART in de GP3 onder de vleugels van zijn huidige teambaas al veruit de beste van het veld. Een jaar later, nog altijd bij ART, was hij dat ook in de Formule 2. Vasseur, toen de baas geworden bij Alfa Romeo, hengelde Leclerc als Ferrari-junior vervolgens bij zijn Zwitserse F1-team binnen.

Zoals vervolgens hun paden bij Ferrari vorig jaar samenkwamen, zal dat komend jaar zo zijn met betrekking tot die van Vasseur en Hamilton. Ook de Brit werkte bij ART namelijk al eens succesvol samen met zijn toekomstige Ferrari-teambaas. In 2006 werd hij bij ART kampioen in de toenmalige GP2 (nu Formule 2). Hamilton won vijf races, werd zeven keer tweede en tweemaal derde.

De wegen van de Fransman en de Brit scheidden al snel weer, want in het jaar erop debuteerde Hamilton in de Formule 1. Dat deed hij bij McLaren, om in 2013 te vertrekken naar Mercedes. In 2025 is de cirkel dan weer rond: Vasseur en Hamilton worden herenigd.

