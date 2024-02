Stake F1 Team Kick Sauber is dit seizoen een nieuwe naam op de grid. Afgelopen jaar reed het team van Sauber nog onder de vlag van Alfa Romeo, maar die overeenkomst liep af. De komende twee seizoenen zullen bij de Zwitserse formatie vooral in het teken staan van een transitieperiode omdat de renstal per 2026 wordt omgedoopt tot het fabrieksteam van Audi.

Het team kent haar oorsprong in 1993 toen de Zwitserse zakenman Peter Sauber het Sauber F1 Team oprichtte in de Formule 1. Samen met Heinz-Harald Frentzen en Karl Wendlinger slaagt Sauber erin om gestaag punten te scoren en vestigt zich als een betrouwbare middenmoter. Ook niet onbelangrijk: ze zorgen voor de terugkeer van Mercedes in de Formule 1. De Duitse motorfabrikant besluit echter in 1995 om over te stappen naar McLaren en die samenwerking werpt de nodige vruchten af.

Een van de meest memorabele periodes in de geschiedenis van Sauber F1 was aan het begin van het nieuwe millennium. In 2001 eindigt het team als vierde in het constructeurskampioenschap, wat destijds een opmerkelijke prestatie is. Achter het stuur zaten destijds Nick Heidfeld en een piepjonge Kimi Räikkönen die dat seizoen debuteerde in de Formule 1 (zie foto boven).

Titel in zicht

In 2006 wordt Sauber officieel overgenomen door BMW en het team maakt grote stappen voorwaarts. In 2007 eindigt de renstal met Nick Heidfeld en Robert Kubica in de cockpit zelfs als tweede in het constructeurskampioenschap. Het mag overigens een wonder heten dat de Pool de huiveringwekkende crash in Canada dat jaar overleeft. In 2008, exact een jaar na de horrorcrash, wint Kubica de Grand Prix van Canada. Het is tot op heden de enige overwinning van Sauber.

Door de wereldwijde crisis besluit BMW zich aan het einde van het seizoen 2009 terug te trekken uit de Formule 1. Spijtig, want het team had alles in zich om binnen een paar jaar de wereldtitel in het vizier te krijgen. Wanneer de Duitse autofabrikant vervolgens zijn aandeel in het team terugverkoopt aan Peter Sauber, breken er weer magere tijden aan voor de Zwitserse formatie.

In 2019 wordt Sauber omgedoopt tot Alfa Romeo Racing. Het team gaat er weliswaar financieel op vooruit, maar op sportief gebied keert het grote succes nog niet terug. Afgelopen seizoen konden Valtteri Bottas en Guanyu Zhou geen potten in de Alfa Romeo en eindigde het team als negende in de eindstand. Mogelijk dat de nieuwe overname door Audi – in 2026 – oude tijden kan doen herleven.

Tot die tijd zal alles bij Stake F1 in het teken staan van de transitie richting Audi. Er wordt extra personeel aangenomen en de faciliteiten worden flink verbeterd. “Het team groeit nu al en op de achtergrond zijn we hard aan het werk om het juiste talent aan te trekken”, vertelt technisch directeur James Key. “Om onze doelen te bereiken, moeten we op alle gebieden uitbreiden. Eigenlijk moeten we overal opschalen.”

