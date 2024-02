In de rubriek ‘Vergeten coureurs’ duikt FORMULE 1 Magazine elke donderdag in de archieven van de sport, op zoek naar bijzondere verhalen uit het verleden. Vandaag in deel 1: Giuseppe Farina, man met vele gezichten en dus zoveel méér dan de eerste Formule 1-wereldkampioen ooit.

Negen jaar oud. Of jong, in dit geval. Dat was het moment waarop Giuseppe Farina, ‘Nino’ voor intimi, volgens de overlevering al voor het eerst achter het stuur van een echte auto ging zitten. Het legde mogelijk de basis voor zijn uiteindelijk succesvolle leven als coureur, maar wel met een alles behalve gemiddeld levenspad. Dood en verderf gingen hand in hand met rijkdom en wijsheid.

Farina zal logischerwijs altijd herinnerd worden als de man die in 1950 – hij was toen al 44 jaar – de eerste Formule 1-wereldkampioen ooit werd. En als de man die namens Alfa Romeo de eerste Grand Prix aller tijden won. Maar die andere kant, enerzijds ruw en anderzijds intelligent, hoe zit het daarmee? Giuseppe Farina was een man met vele gezichten.

Zo voltooide hij een studie politieke economie aan de Universiteit van Turijn, waar hij een doctorale titel in de rechten haalde. Maar racen, dát was wat hij echt graag wilde doen als zoon van de eigenaar van een carrosseriebedrijf. De slimme Farina belegde als student al geld op de beurs en zie daar, het leverde hem genoeg centen op voor een tweedehands Alfa Romeo 1500 om mee te gaan rijden.

Tragedie

Successen kwamen er al snel, maar ze gingen gepaard met tragedie. Zo was Farina, die ook nog voor Ferrari reed, in zijn loopbaan betrokken bij meerdere dodelijke ongevallen. De Fransman Marcel Lehoux overleed bij een botsing met Farina in de Grand Prix van Deauville in 1936. Eenzelfde lot was Laszlo Hartman beschoren na een confrontatie met Farina twee jaar later in Tripoli.

Het waren dramatische momenten in een loopbaan van een even onbevreesd als uiteindelijk succesvol coureur. Een intelligente coureur ook, die vanaf medio jaren twintig van de vorige eeuw een loopbaan opbouwde van zo’n dertig jaar in de autosport, dus ook al ver voor het door hem gewonnen eerste F1-kampioenschap in 1950. Een turbulent, veelzijdig leven kwam in 1966 uiteindelijk tot een abrupt einde toen de zestigjarige Farina onderweg naar de Franse Grand Prix verongelukte.

