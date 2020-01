Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Australië. Vandaag: Tweevoudig wereldkampioen Jim Clark, winnaar van de Nederlandse GP op Zandvoort in 1965.



Jim Clark werd in 1936 geboren in Kilmany in Schotland. Hij was actief in de Formule 1 van 1960 tot en met 1968. In die periode veroverde hij twee wereldtitels (1963 en 1965), 25 overwinningen en 32 podiumplaatsen. Clark was zijn hele F1-carrière aan de slag bij Lotus.

Lees ook: Kombochten en uitloopstroken: Zandvoort straks ideale mix van historie en modern racen

Jim Clark is viervoudig winnaar van de Nederlandse GP en is daarmee recordhouder. Van 1963 tot en met 1965 won hij drie keer op rij in Zandvoort. Een vierde overwinning volgde in 1967. Een jaar later liet Clark het leven tijdens een crash in de Formule 2 op de Hockenheimring. Hij werd uiteindelijk maar 32 jaar.

