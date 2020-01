66 dagen tot groen licht: 66 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar een Grote Prijs 66 ronden telt.



Het Circuit de Barcelona-Catalunya werd gebouwd in 1991 en werd datzelfde jaar nog in gebruik genomen voor de Grote Prijs van Spanje. Sindsdien was Montmeló, zoals het circuit ook wel wordt genoemd, 29 keer gastheer voor de Spaanse GP. Het circuit telt in de huidige lay-out 16 bochten. Het ronderecord staat op naam van thuisrijder Fernando Alonso. In 2006 deed hij in zijn Renault R26 1:14,648 over één ronde.

Het circuit, op zo’n 30 minuten van Barcelona, staat tegenwoordig vooral bekend om haar rol als testbaan. Door de vele kilometers die de teams er maken zijn de races vaak niet erg spannend. Al zal het Circuit de Barcelona-Catalunya voor vele Nederlanders toch een speciale waarde hebben. Het is hier dat Max Verstappen in zijn eerste race voor Red Bull zijn eerste overwinning behaalde. Hij werd zo de jongste racewinnaar ooit, met een leeftijd van 18 jaar en 228 dagen.

Lange tijd leek de Spaanse GP na 2019 van de kalender te verdwijnen. Het circuit had een aflopend contract en leek het geld leek niet bij elkaar te krijgen om de Grand Prix te redden. Eind augustus klonk er in Catalonië een zucht van opluchting. Het circuit kreeg een nieuw contract, zij het voor slechts één jaar. Wie weet wordt de GP van Spanje in 2020 zo ook de laatste…

