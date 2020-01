Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Australië. Elke dag lichten we een statistiek, persoon of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Vandaag: Gilles Villeneuve met 67 races op de teller.

Gilles Villeneuve wordt in 1950 geboren in het Canadese Quebec. Zijn eerste meters in de racewereld maakt hij met een sneeuwscooter. Daar verdient hij het geld om zijn prille autosportcarrière te bekostigen. In 1977 maakt de Canadees eindelijk zijn Formule 1-debuut. In een McLaren kwalificeert hij als negende voor de Grote Prijs van Engeland. Ondanks mechanische problemen maakt hij een dag later meteen indruk in zijn eerste race.

Lees ook: Alain Prost over debuutjaar Leclerc bij Ferrari: ‘Hij heeft ballen!’

Het blijft bij een race voor het team uit Woking. Van McLaren gaat het naar Ferrari voor Villeneuve. Hij zal voor de rest van zijn carrière voor de Scuderia rijden. Uiteindelijk komt Villeneuve aan 67 races. Zijn 68ste F1-race zou er komen tijdens de Grote Prijs van België in 1982, maar daar besluit het lot anders over. Tijdens de kwalificatie op het circuit van Zolder rijdt Villeneuve bij aan het aanremmen van de tweede chicane in op de traag rijdende Jochen Mass.

(Tekst loopt door onder foto)

Zijn Ferrari wordt aan een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur de lucht in gekatapulteerd, alvorens 100 meter verder tot stilstand te komen. Villeneuve wordt nog naar het ziekenhuis van Leuven gebracht, maar bezwijkt daar aan zijn verwondingen. De chicane waar zijn fatale crash plaatsvindt draagt sindsdien zijn naam.

In totaal komt Gilles Villeneuve aan 67 races, 6 overwinningen en 13 podiums. Een wereldtitel behaalde Villeneuve senior niet, iets waar zijn zoon Jacques in 1997 wel in slaagt.

De volledige lijst ’70 dagen tot groen licht’:

70 dagen tot groen licht: Nino Farina, wereldkampioen in 1950

69 dagen tot groen licht: Verstappen versus Leclerc in Oostenrijk 2019

68 dagen tot groen licht: Schumacher en zijn 68 poleposities