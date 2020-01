Alain Prost over debuutjaar Leclerc bij Ferrari: ‘Hij heeft ballen!’

Zeven polepositions en twee overwinningen, het zijn de prima cijfers van Charles Leclerc in zijn eerste jaar bij Ferrari. Een compleet succes, vindt viervoudig wereldkampioen Alain Prost.

Na een misschien wel net zo indrukwekkend debuutjaar bij Sauber volgde de overstap naar Ferrari, het team dat Leclerc in zijn jaren in de opstapklasses door dik en dun heeft gesteund. Zijn eerste poleposition volgde in zijn tweede race, in Bahrein leek hij die te verzilveren tot een kapotte cilinder roet in het eten gooide. Uiteindelijk volgde er twee indrukwekkende zeges in Spa-Francorchamps en Monza, zag ook Alain Prost

Lees ook: Binotto: ‘Bijeenkomsten met Vettel en Leclerc begin dit seizoen waren ongemakkelijk’

‘Immense druk’

Hij zag het gebeuren vanuit de pitbox van Renault maar zegt regelmatig met Leclerc te spreken. “Wat er meteen uitspringt is dat Leclerc in staat geweest om Ferrari te overtuigen hem te contracteren”, zegt Alain Prost tegen het Franse Auto Hebdo. “Racen voor de Scuderia komt met immense druk. Als je dat in het achterhoofd houdt, zou je kunnen zeggen dat het eerste deel van zijn carrière een compleet succes is geweest.”

Dat laatste zal men bij Ferrari beamen, Leclerc kreeg vorige maand een flinke opwaardering van zijn contract dat bovendien werd verlengd tot eind 2024. Alain Prost ziet deze beloning van Ferrari indirect als een statement, Leclerc is de nummer 1. “Charles heeft zijn strepen verdiend. Je zou hem nu als een gelijke nummer 1 van Ferrari kunnen beschouwen. Als je de gelijke bent van Sebastian Vettel in je eerste jaar, dat is extreem positief.”

Lees ook: Ferrari beloont debuutjaar Leclerc met contract tot 2024

‘Hij heeft ballen!’

Leclerc viel in 2019 ook op als iemand die niet met zich liet sollen. Wat heet, in Italië lapte hij zelfs de kwalificatiestrategie van het team aan zijn laars. Ook trok hij tijdens meerdere races openlijk de teamtactiek in twijfel. Waar de een het misschien als een gebrek aan respect ziet, ziet Alain Prost Leclercs ‘streken’ als lef. “Charles heeft volwassenheid getoond. En hij twijfelt niet om zijn ellebogen van tijd tot tijd te gebruiken. Als ik soms naar zijn radioboodschappen luister, zeg ik tegen mezelf: ‘Leclerc heeft ballen!'”

Luister hier naar onze podcast (via iTunes)