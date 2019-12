Ferrari beloont debuutjaar Leclerc met contract tot 2024

Zeven polepositions, twee overwinningen en een vierde plek in het WK, het zijn Charles Leclerc zijn statistieken van 2019 die nu door de Scuderia beloond worden. Leclerc heeft een sterk verbeterd contract bij Ferrari getekend dat de Monegask tot 2024 aan de renstal verbindt.

Leclerc beleefde een imponerend debuutjaar bij Ferrari. Hij maakte dan wel fouten in bijvoorbeeld Monaco, Duitsland en Bakoe. Er was de aanrijding met teamgenoot Sebastian Vettel in Brazilië maar de poleposition en zege tijdens de thuisrace in Monza zal vooral bij zijn gebleven bij de leiding van Ferrari. Ferrari beloont hem met een contract dat Leclerc volgens Italiaanse media tot 2024 9 miljoen euro per jaar zal opleveren, het driedubbele van zijn eerste contract.

Het signaal is duidelijk, Leclerc had al een lopend contract bij Ferrari maar de Italianen bombarderen hem met de nieuwe verbintenis nu ook op papier tot man van de toekomst. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel heeft nog in ieder geval een jaar te gaan bij Ferrari, zijn gage overstijgt met een geschatte 35 miljoen euro dat van Leclerc. De vraag is nu hoe zijn status binnen het team zich het komende jaar zich verhoudt tot die van Leclerc.

“Ik ben extreem gelukkig om aan te kondigen dat ik nog eens 5 jaar zal blijven bij Ferrari”, laat Leclerc op Twitter op weten. “Ik ben zo dankbaar dat ik voor dit team mag rijden. Ik heb veel geleerd in mijn eerste jaar met het team, het is een mooi begin van een sterke relatie de komende jaren.”

