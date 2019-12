Van Amersfoort vergelijkt: ‘Max en Charles zijn als Senna en Prost’

Max Verstappen en Charles Leclerc zijn de hoofdrolspelers van de toekomst. Frits van Amersfoort had beide talenten onder zijn hoede en voorspelde toen al: “Het is alsof de nieuwe Senna en Prost zijn opgestaan”, zegt de teambaas in FORMULE 1’s Jaar van Max.

Door Mischa Bijenhof

De uitspraak achtervolgt hem een beetje, geeft Van Amersfoort toe. Als Max Verstappen de nieuwe Ayrton Senna is, dan is Charles Leclerc de nieuwe Alain Prost. Toch: als iemand de beide supertalenten kan vergelijken is hij het. Verstappen rijdt in 2014 voor Van Amersfoort Racing in het Europees kampioenschap Formule 3, Leclerc volgt hem een jaar later op.

“Die zat altijd met zijn neus in de data, wilde precies weten wat hij aan het doen was, voor elke meter van het circuit. Maar eigenlijk wist hij het al. Die jongen was zo gecalculeerd. Inderdaad: zoals Prost, die niet voor niks Le Professeur werd genoemd.

Meteen snel

De eerste testdag met Max Verstappen kan Van Amersfoort zich nog goed herinneren. Verstappen eindigde de dag als snelste van allemaal: “Wij moesten natuurlijk ook wat laten zien. Alles moest kloppen.” Verstappen beleeft zijn beste weekend op de Norisring, waar hij alle drie de races wint. Een ervan is in de regen, waar hij iedereen zoek rijdt. Twee jaar later, bij de verregende Grand Prix van Brazilië in 2016, wordt de naam Max Verstappen in één adem genoemd met die van Senna.

“Max lijkt meer op intuïtie te rijden dan Charles, al werkt hij waarschijnlijk net zo hard”, zegt Van Amersfoort. “Hij is minder bedachtzaam, impulsiever en door zijn enorme talent pakt het bijna altijd goed uit. Bij minder getalenteerde coureurs zou zo’n stijl resulteren in ongelukken.”