Hill en Chandhok: Verstappen is momenteel verder dan Leclerc

Max Verstappen of Charles Leclerc? Het wordt de centrale vraag de komende tien jaar verwachten de F1-experts. Oud-coureurs Damon Hill en Karun Chandhok vinden dat Verstappen nu in ieder geval verder is dan zijn generatiegenoot Leclerc.

De twee blikten terug op 2019 in de Motor Sport Magazine Podcast. Chandhok, tegenwoordig analist van Sky Sports zegt een andere Verstappen gezien te hebben. “We hebben één fout gezien in Mexico toen hij niet afremde nadat Bottas was gecrasht. Hij verloor zijn pole position en een mogelijke overwinning. Maar verder is hij exceptioneel geweest dit jaar.

“Hoe hij op de teamradio praat bijvoorbeeld, dat vind ik heel bijzonder voor iemand zo jong als hij. Ik heb vaak de radio’s openstaan van Hamilton, Verstappen, Leclerc en Vettel. Het verschil tussen hen, de toon. Max is veruit het meest kalm van allemaal, hij weet wat hij wil. Hij weet wat hij van de auto wil, wat voor informatie hij wil hebben van zijn engineer. Verstappen loopt nooit te klooien of te discussiëren, is gewoon ontzettend methodisch. Hij is zo ver voor zijn leeftijd.”

‘Charles moet nog het één en ander leren’

Ook wereldkampioen Damon Hill was onder de indruk van Verstappen in 2019. Gevraagd naar wie zijn voorkeur heeft voor een hypothetisch team Hill-Chandhok, Leclerc of Verstappen, is de Brit duidelijk. “Ik zou voor Max gaan, die jongen is zo volwassen. Hij is pas 22, een baby eigenlijk. Of eigenlijk niet dus omdat hij al zo ver is. Als je met hem praat of hem aan het werk ziet: logisch, feitelijk. En hij was eigenlijk al zo toen hij 17 jaar was en zijn debuut maakte. Dat was echt ongelooflijk.”

“Hij is snel, hij is volwassen. Ik denk dat Verstappen verder is dan Leclerc momenteel. Charles heeft nog een paar foutjes gemaakt, hij geeft ze wel toe dus dat is op zich een goed teken. Al doet hij dat soms wat snel misschien. Maar Leclerc verbergt zich in ieder geval niet. Hij heeft een goed karakter maar hij moet nog wel veel leren over de wereld van Formule 1, denk ik.”

‘Verstappen is Schumacher-esque in lange stints’

Verstappen is niet alleen race-ervaring verder dan Leclerc, ook mentaal maakt hij momenteel het verschil, meent Chandhok. “Charles is emotioneler, dat hoor je op de radio en zie je aan zijn lichaamstaal. Hij heeft meer ups en downs. Max heeft dat niet, die is redelijk vlak. Charles maakte fouten in bijvoorbeeld Bakoe, Monaco en Melbourne. In de races zie je tijdens zijn langere stints nog regelmatig lockups, even wat gras of grind meepakken. Als je dan naar Verstappen kijkt, die rijdt Schumacher-esque. Op zijn Alonso’s. Ronde na ronde ramt hij snelle tijden eruit.”

De opdracht voor Red Bull is duidelijk, wat Chandhok betreft. “Ik hoop dat ze er vanaf het begin zullen staan, dat is altijd het probleem geweest met Red Bull. Ze hebben in recente jaren nooit een auto naar Melbourne kunnen brengen die meteen mee kon doen, dat duurde altijd een half jaar. Als ze er meteen staan, is Max zonder twijfel een kampioenskandidaat. Mentaal gezien is hij er klaar voor.”