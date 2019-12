Max Verstappen weet dat hij langer met Charles Leclerc zal duelleren dan met Lewis Hamilton, maar is verder niet echt bezig met zijn rivaliteit met de Monegask. “Voor mij maakt het niet uit tegen wie of wat ik moet rijden.”

In het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2019 komt Verstappens rivaliteit met Leclerc ter sprake. FORMULE 1 neemt in het Jaaroverzicht namelijk met Verstappen zijn seizoen door aan de hand van een aantal foto’s. Bovenstaande foto, van FORMULE 1-huisfotograaf Peter van Egmond, is er daar één van.

“Hij kijkt een beetje boos hè”, grinnikt Verstappen bij het zien van de foto. “Dit is na Oostenrijk”, weet hij direct. Op de Red Bull Ring versloeg Verstappen Leclerc na een rechtstreeks duel, inclusief niet onomstreden inhaalactie voor de zege.

Lees ook: Verstappen: ‘Schat met meer ervaring beter in wat wel en niet kan’

Verstappen en Leclerc kennen elkaar al sinds ze tieners zijn. Uit de karts. Gevraagd hoe zo’n rivaliteit zich profileert, denkt Verstappen even na. “Weet je”, zegt hij, “ik denk dat er niet alleen met hem rivaliteit is, maar eigenlijk met iedereen. Je wilt altijd winnen en als je tweede wordt, is dat niet fijn”, legt hij zijn gedachtegang uit.

“Meer dan dat, heb ik er echter niet mee. Ik ben er in de auto ook niet echt mee bezig”, benadrukt Verstappen. “Ik rij gewoon mijn wedstrijden. Probeer altijd te winnen. Voor mij maakt het niet uit tegen wie of wat. Je respecteert elkaar uiteraard, maar voor de rest ga je er gewoon voor.”

Wat het voor Verstappen wel anders maakt met Leclerc, is dat je ‘meer ervaring met elkaar hebt’. “Je bent met elkaar opgegroeid. In de kartwereld en daarna de autosport. En je weet dat je ook langer met Leclerc zal duelleren dan met Lewis”, doelt hij op zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

En Verstappens rivaliteit met Leclerc, hoe gaat dat verder? Gaat Verstappen versus Leclerc het gevecht van de toekomst worden? Verstappen denkt even na. “Ja, en hopelijk niet alleen met hem”, zegt hij. “Hopelijk ook met andere gasten.”

Lees ook: Webber: ‘Verheug me voor 2020 op strijd tussen Hamilton, Verstappen en Leclerc’

In FORMULE 1 Jaaroverzicht 2019 lees je een uitgebreide terugblik met Max Verstappen op zijn 2019. Verstappen neemt aan de hand van zeven foto’s zijn seizoen door. Verder lees je uiteraard alles over alle teams én alle races. Dit in combinatie met het mooiste beeld en scherpe analyses. FORMULE 1 Jaaroverzicht 2019 is nu in de winkel te koop of hier te bestellen.