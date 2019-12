Binotto: ‘Bijeenkomsten met Vettel en Leclerc begin dit seizoen waren ongemakkelijk’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat de bijeenkomsten met Sebastian Vettel en Charles Leclerc aan het begin van het seizoen ‘ongemakkelijk’ waren. Volgens de Italiaan deed het team er het beste aan door de coureurs vanaf de eerste race te managen, in plaats van ze tegen elkaar te laten racen.

Binotto wees aan het begin van dit seizoen Vettel aan als degene die Ferrari naar het kampioenschap moest helpen vanwege zijn ervaring, tegenover Charles Leclerc die aan zijn eerste seizoen bij de Scuderia begon. Ferrari geloofde dat teamorders de beste optie waren in situaties dat beide coureurs er goed voor stonden. De Ferrari-teambaas geeft toe dat de bijeenkomsten daarover aan het begin van het seizoen niet soepel verliepen.

”De bijeenkomsten aan het begin van dit seizoen waren erg ongemakkelijk en lastig om te managen”, zegt Binotto tegen Motorsport.com. ”Maar we raken er nu aan gewend. Tegen het einde van het seizoen werd het steeds comfortabeler en raakten we er als team aan gewend. In de races kunnen we alsnog fouten maken, maar dat hoort bij het leerproces”, aldus de Italiaan.

‘Coureurs managen de beste optie’

In Singapore waren de eerste scheuren te zien binnen het team toen Vettel via de undercut Leclerc wist te verschalken en er met de zege vandoor ging. De Monegask hoopte op teamorders waarbij hij de eerste plaats terug zou krijgen maar die teamorders bleven uit, tot grote frustratie van Leclerc. ”Het was zeker niet makkelijk en het is iets wat we nog beter kunnen doen”, zegt Binotto daarover.

Binotto is ervan overtuigd dat het nog steeds de beste optie is om de coureurs teamorders te geven, in plaats van ze de vrijheid te geven om tegen elkaar te racen. ”Er wordt vaak gezegd dat we ze vanaf de eerste race tegen elkaar hadden moeten laten racen. We zijn er nog steeds van overtuigd dat het managen van de coureurs de beste optie is om punten te pakken”, aldus Binotto.

