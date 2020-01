64 dagen tot groen licht: 1964, Honda’s eerste jaar in de F1

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in het Albert Park in Melbourne. Vandaag: Honda, dat in 1964 tot de Formule 1 toetreedt.



In 1960 produceert Honda zijn eerste personenwagen, vier jaar later treden de Japanners toe tot de Formule 1. Honda bouwt in zijn eerste seizoen zijn eigen motoren en chassis met een zo goed als volledig Japans team. In ’65, pas het tweede jaar in de F1, wint Honda voor het eerst een race. In 1968 trekken de Japanners zich terug uit de sport.

Vanaf 1983 keert Honda terug in de koningsklasse van de autosport, zij het als motorleverancier. Tussen ’83 en ’92 levert het krachtbronnen aan Williams, McLaren, Lotus en Tyrrell. Vooral de samenwerking met McLaren in die periode is succesvol. In 1988 wint McLaren-Honda met Senna en Prost 15 van de 16 races. Nadien volgt tussen 2000 en 2005 een tweede periode als motorleverancier, dit keer voor Jordan en BAR, waar Honda ook aandeelhouder wordt.

Turbo-hybride tijdperk

In 2015 begint Honda aan een nieuwe periode in de F1. Samen met McLaren proberen ze een vervolg te breien de glorieperiode uit de jaren ’80 en ’90. De samenwerking draait uit op een vechtscheiding die eindigt in 2017. Vanaf 2018 gaan de Japanners in zee met Toro Rosso, om een jaar later ook moederteam Red Bull van motoren te voorzien. Dankzij Max Verstappen in 2019 in Oostenrijk behaalt Honda haar eerste overwinning in het turbo-hybride tijdperk.

