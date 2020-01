Weblog: Met nieuw contract tekent Max Verstappen ook voor een rustiger 2020

Ferrari deed het enkele weken geleden, Red Bull deed het gisteren. Charles Leclerc werd tot 2024 vastgelegd en Max Verstappen tekent op zijn beurt een verbintenis tot 2023. Misschien iets overdreven gesteld maar daarmee is de eerste slag om de titel in 2020 voor Ferrari en Red Bull.

“Ik praat niet over mijn contract”, zei Max Verstappen het afgelopen jaar steevast als hij er vragen over kreeg. Dinsdag maakte hij één uitzondering en niet zonder reden, de verlenging van zijn overeenkomst met Red Bul is meganieuws in de Formule 1. De verlenging zelf is alles beschouwd misschien niet heel verrassend. De timing des te meer. Afgezien van het feit dat het de verjaardag is van titelconcurrent Lewis Hamilton, zou er ook een bedoeling achter zitten dat Verstappen juist in nu in januari tekent?

Roddels in de winter

De maanden december en januari zijn steevast de maanden van het herkauwen, geruchten worden nog eens voorzien van een nieuwe kop en sausje om de spaarzame kliks binnen te halen. Wij stukjestikkers tuimelden de afgelopen weken alweer over elkaar heen met geruchten over Hamilton en Ferrari en de eventuele gevolgen daarvan voor de rijdersmarkt. Helmut Marko haalde het zelf nog aan: “We voelden ons daar wel door onder druk gezet.” Met het nieuws van de contractverlenging halen Red Bull en team Verstappen voorlopig ons de wind uit de zeilen wat betreft roddel en achterklap.

‘Wat denk je zelf, vriend?’

Zelf zag ik vorig jaar in Oostenrijk dat Max Verstappen niet veel heeft met geruchten en roddels. Er was chagrijn in de paddock over de voorspelbaarheid, Mercedes had net de eerste zeven races gewonnen en de concurrentie leek niet bij machte om het tij te keren. Op de donderdag besloot een Spaanse krant een bommetje te gooien: Max Verstappen heeft een prestatieclausule en zou daar zomaar gebruik van kunnen maken als hij niet snel een race wint. Dat werd in eerste instantie nog ontkend, Helmut Marko bevestigde het en uiteindelijk gaf ook manager Raymond Vermeulen het bestaan van een clausule toe zonder verder in te gaan op de inhoud daarvan: “Maar het gaat ons niet alleen om volgend jaar, maar ook om de jaren daarna.”

Het verhaal etterde echter nog even door. Het moment dat Verstappen er zelf ook over bevraagd werd, kon niet uitblijven. Een collega van NU.nl pakte zijn moment op de zaterdag na de kwalificatie waar Verstappen netjes als tweede eindigde. Of hij kon vertellen wat er in zijn contract stond over prestaties? “Wat denk je zelf, vriend!?”, schamperde hij geërgerd. De afloop dat weekend is bekend, Verstappen maakte met de eerste zege van het seizoen eigenhandig een einde aan alle speculaties.

Druk bij Hamilton

Maar het relletje was een voorbeeld van wat men binnen bij Red Bull en team Verstappen niet wil in 2020. Dit moet het jaar worden van Verstappen en Red Bull worden en daar is rust bij gebaat. De druk en roddels over contracten wordt nu vakkundig afgewimpeld richting Stuttgart. Mercedes weet dat het voorlopig niet op Verstappen hoeft te rekenen, mocht Hamilton de lokroep van Ferrari niet kunnen weerstaan.

Want reken maar dat het Ferrari-Hamilton-narratief niet zal verdwijnen zolang Hamilton niet tekent. Het zou me dan ook niets verbazen als Mercedes binnenkort ook een nieuwtje heeft, ze zullen toch niet tot Verstappen zijn verjaardag (30 september) gaan wachten?

