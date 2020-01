Verstappen-manager Raymond Vermeulen: ‘We hebben nog iets af te maken’

In Brazilië vond half november tijdens een etentje met Red Bulls topman Helmut Marko het eerste ‘vrijblijvende’ toekomstgesprek plaats. Nog geen twee maanden later heeft Max Verstappen het contract met zijn werkgever tussentijds met drie jaar verlengd. “Max, Jos en ik waren het er redelijk snel over eens”, zegt Verstappens manager Raymond Vermeulen.

Met de contractverlenging van Verstappen volgt Red Bull het voorbeeld van Ferrari, dat Charles Leclerc onlangs voor lange tijd (tot eind 2024) vastlegde. De Italiaanse renstal legt zijn toekomst in de handen van een jonge piloot, zoals Red Bull ook doet. Volgens Raymond Vermeulen was er ‘natuurlijk’ interesse voor zijn beroemde klant (‘Max is één van de grootste bezittingen van de Formule 1’), maar zit hij goed waar hij al sinds zijn entree in de sport zit.

Honda lijkt langer te willen blijven

“In Brazilië hebben we tijdens een etentje een eerste vrijblijvende gesprek met Helmut gehad”, licht de manager toe. “Dan kom je dus in een proces met elkaar. Wij hebben intern vervolgens meerdere gesprekken met elkaar gevoerd: over de korte, middellange en lange termijnvisie.” Belangrijk daarin is volgens Vermeulen de rol van motorleverancier Honda. De Japanse fabrikant heeft zich tot eind 2021, het jaar waarin grote reglementswijzigingen zullen worden doorgevoerd, verbonden aan Red Bull.

Raymond Vermeulen verwacht en hoopt dat Honda ook na 2021 zal aanblijven. “We hebben er alle vertrouwen in waar Honda qua ontwikkeling naartoe wil.” Het is niet onwaarschijnlijk dat het aanblijven van Verstappen voor Honda van doorslaggevende betekenis zal zijn om zich langer aan Red Bull te committeren.

‘Red Bull wil ook winnen’

De energiedrankjesfabrikant wilde in ieder geval heel graag verder met Verstappen. Omgekeerd ook, stelt Raymond Vermeulen. En niet alleen uit loyaliteit. “We vinden nog steeds dat we met Red Bull en Honda unfinished business hebben. We willen de progressie graag doortrekken. Red Bull heeft ons in 2015 in de Formule 1 geholpen, we hebben ook commercieel een fantastische samenwerking. Maar het allerbelangrijkste blijft dat we willen winnen”, herhaalt de manager van Verstappen.

“Dat blijft de rode draad. Red Bull wil ook winnen, ze willen de titel naar Milton-Keynes (Red Bulls hoofdkwartier, red) halen. En Max voelt zich bij het team als een vis in het water. Max, Jos en ik waren het er redelijk snel over eens dat dit de beste keuze was.”