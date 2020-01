Max Verstappen verlengt contract bij Red Bull tot 2023

Max Verstappen heeft aan alle speculaties en onzekerheden een einde gemaakt, hij heeft zijn contract verlengd en blijft tot en met 2023 bij Red Bull. Dat hebben Verstappen en het team samen vandaag bekendgemaakt.

De Nederlander had een overeenkomst met Red Bull tot het einde van dit jaar. Omdat dat ook gold voor andere topcoureurs als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel werd er na komend seizoen een ‘oorlog’ verwacht om de gunsten van Verstappen. Daar komt het met het nieuwe contract dat loopt tot het einde van 2023 dus niet van.

“Red Bull had het geloof in mij om me de kans te geven om in de Formule 1 te debuteren, waar ik altijd dankbaar voor ben geweest”, reageert Verstappen zelf op zijn nieuwe overeenkomst. “Gedurende de jaren ben ik alleen maar meer verweven gegroeid met het team en behalve ieders passie en de prestaties op de baan, is het ook erg genieten om met zo’n geweldige groep mensen samen te werken.”

Het team ging vanaf 2019 in zee met Honda en boekte het afgelopen seizoen drie zeges. “Met Honda aan boord en de progressie die we de laatste twaalf maanden geboekt hebben, ben ik alleen maar gemotiveerder en geeft dat mij het vertrouwen dat we samen kunnen winnen. (…) Ik wil met Red Bull winnen en ons doel is natuurlijk om samen voor het wereldkampioenschap te kunnen strijden.”

‘Fantastisch voor Red Bull’

Op de burelen van Red Bull wordt ongetwijfeld opgelucht adem gehaald met het nieuwe contract. Max Verstappen is het kroonjuweel van het team, de toekomst en die is met de nieuwe deal gewaarborgd. “Het is fantastisch nieuws voor het team om onze overeenkomst met Max verlengd te hebben tot en met het seizoen 2023”, weet Christian Horner te vertellen.

“Met de uitdaging van de reglementswijzigingen voor 2021 in het vooruitzicht, is continuïteit op zoveel mogelijk vlakken doorslaggevend. Max heeft bewezen een aanwinst te zijn voor Red Bull. Hij gelooft echt in het partnership dat we gesmeed hebben met onze motorleverancier Honda en we zijn verheugd onze verbintenis met hem verlengd te hebben.”