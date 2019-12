Horner: ‘Max Verstappen opende mijn ogen voor simracen’

Red Bull-baas Christian Horner heeft Max Verstappen in 5 jaar tijd zien uitgroeien tot de kopman van het team. En de twee leren nog steeds van elkaar, in gesprekken gaat het over meer dan alleen racen. “Het simracen is voor mij een echte eyeopener geweest”, vertelt Horner over Verstappen.

Horner roemt de bescheidenheid van de Nederlander, zo zegt hij in gesprek met FORMULE 1 Magazine: “Max heeft geen egoproblemen, is zeer toegankelijk en daarom zo populair in de garage en bij het bedrijf. Je ziet dat iedereen een extra stap voor hem wil zetten: omdat ze in Max geloven en hem voor de volle honderd procent steunen. De uren die ze allemaal in de garage maken om alle onderdelen op de auto te krijgen en die constant te verbeteren: dat is ongekend. ”

Simracen

Max Verstappen zelf zegt makkelijk te kunnen praten met zijn teambaas, en niet alleen over racen. “Dat is fijn om te horen. Weet je, je kunt niet altijd over raceauto’s praten. Ik heb bijvoorbeeld veel van hem geleerd over simracen”, zegt Horner. “Zijn raceactiviteiten in de virtuele wereld zijn voor mij een echte eyeopener geweest. Het is gewoon heel gemakkelijk om een gesprek met hem te voeren. Dat kan over van alles zijn: onlineracen, hij is zelfs naar een concert van mijn vrouw (voormalig Spice Girl Geri Halliwell, red.) geweest…

Zijn volwassenheid uit zich ook in hoe Max Verstappen omgaat met het personeel van Red Bull. Horner: “Max ziet de mensen in de garage het meest, maar achter de schermen werken er nog achthonderd mensen. Als hij op de fabriek in Milton- Keynes is voor een debrief en uitlegt wat er in de laatste races is gebeurd, dan hangt iedereen aan zijn lippen. Iedereen luistert aandachtig, want Max bestuurt ook hún auto. Hij is er heel goed in om mensen te verbinden.”

