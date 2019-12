Horner: ‘Verstappen is de compleetste coureur in de Formule 1’

Red Bull-teambaas Christian Horner vindt Max Verstappen de compleetste coureur in de Formule 1. De Nederlander is volgens Horner verder ‘de leider’ van het team van Red Bull.

Over beide zaken is Horner duidelijk in interview met FORMULE 1, voor de special ‘Het jaar van Max’. “Ik denk dat Max dit jaar echt volwassen is geworden”, zegt de teambaas over zijn pupil. “Hij is de leider van het team. Die rol heeft hij, vind ik, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel op zich genomen. Voor mij is Max de compleetste coureur in de Formule 1. De vorm die hij het hele jaar door heeft gedemonstreerd, is echt van een ander niveau.”

Behalve van de coureur Verstappen, is Horner ook onder de indruk van de persoon Verstappen. “Max is gewoon een aardige, jonge vent, prettig om in je buurt te hebben. Hij heeft een geweldig gevoel voor humor, snapt Britse humor en ironie”, prijst de Brit zich gelukkig. “Daarnaast weet je dat je met Max altijd de volle honderd procent krijgt. Zowel in als buiten de auto. Hij is in alle opzichten een zeer professioneel coureur, maar ook een hele leuke en normale jongen.”

Ondanks al het moois dat hij over Verstappen te zeggen heeft, is er volgens Horner nog wel een verbeterpunt. “Op welk vlak hij zich nog kan verbeteren? Zingen! Dat kan hij niet echt goed! Haha! Nee, ik ben misschien niet het beste jurylid om dat te beoordelen, dat moet je eigenlijk aan mijn vrouw vragen”, doelt hij op Spice Girl Geri Halliwell. “Maar zonder gekheid: Max verricht geweldig werk op de baan, hij beschikt over het complete pakket.”

