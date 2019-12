Jos en Max Verstappen over druk: ‘Anderen hijgen de boordradio aan elkaar’

Als je vader en zoon Verstappen vraagt wat Max onderscheidt van de andere coureurs, kunnen ze moeilijk een eenduidig antwoord geven. Maar waar ze het wel over eens zijn, is het gemak waarmee Max Verstappen met de hoge druk omgaat. “Ik rijd redelijk relaxed, vind ik.”

De twee schoven aan bij FORMULE 1 voor een openhartig gesprek over de eerste 5 jaar van Verstappen in de Formule 1 maar ook de jaren daarvoor. “Max heeft talent, is een winnaar. Het zit in gevoel, talent, inzicht, gedrevenheid, karakter…”, analyseert Jos als hem gevraagd wordt naar de onderscheidende aspecten van zijn zoon. “Het is niet één ding. Zeker op dit niveau moet alles kloppen.”

Kijkend naar de concurrentie denkt Max Verstappen zelf dat zijn kracht vooral in zijn rustige karakter zit: “Het ligt er, denk ik, aan hoe je als persoon bent. Kun je gemakkelijk met druk omgaan of misschien wat moeilijker? Sommige coureurs hijgen tijdens de wedstrijd de hele boordradio bij elkaar. Ze hebben een hartslag van 160, 170, 180 of weet ik veel… Die van mij is iets van 120 of zo. Ik maak me wat minder druk, rijd redelijk relaxed, vind ik.”

Ander volkslied dan het Duitse

In zijn jongere jaren was Verstappen bezig met karten en niets anders. Formule 1 was nog geen thema, dat kwam later pas. “Vanaf je tiende, als je veel Formule 1 op televisie kijkt, dan is dat wel wat je wilt. Absoluut.” De inspiratie om uiteindelijk succesvol te zijn kwam mede door één van zijn huidige collega’s.

“Dan hoor je heel vaak het Duitse volkslied met Sebastian Vettel. Toen dacht ik: daar moet ook maar eens een einde aan komen, haha. Nee, even serieus: er moest in ieder geval ook eens een ander volkslied komen. Jos: “En opeens staat hij daar dan. Dat is toch wel ongelofelijk. Zeven jaar later heeft Max de rol van Vettel eigenlijk overgenomen.”

