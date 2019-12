Ontwerper Munser over witte helm: ‘Verstappen wilde eens wat anders’

Max Verstappen vond het begin 2019 na jaren van ‘Red Bull-blauw’ tijd voor een nieuw helmontwerp en dus kreeg de Jens Munser, de helmenkoning van de paddock een appje: “Hij wilde graag iets, een witte helm.”

Hij begon met klanten als Nick Heidfeld en de gebroeders Schumacher. Munser stuurt zijn helmontwerpen tegenwoordig via Whatsapp naar coureurs als Max Verstappen, Daniil Kvyat en Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel vertrouwt hem na 150 helmen blindelings en laat zich het liefst verrassen.

“Ik vind het ontwerp van Max Verstappen zijn helm dit jaar, de witte, zijn mooiste helm tot nu toe in zijn carrière. Het valt meteen op”, vertelt Munser aan FORMULE 1. In het Jaar van Max geeft de Duitse artiest een inkijkje in zijn praktijk. Het is in het proces zaak om ook de broodheer van de coureurs tevreden te houden en daarbij is het palmares van de coureur weleens van doorslaggevende waarde.

‘Racewinnaars hebben meer vrijheid’

“Voor de vaste helm is Red Bull strikter, de one-offs zijn makkelijker”, weet Munser. “En als je eenmaal races hebt gewonnen, heb je ook meer te eisen. Vettel had in zijn tijd ook heel veel vrijheid. Als iemand uit de opleiding komt, hoort hij trots te zijn de kleuren van Red Bull te dragen.” En zo kregen Verstappen en Munser dan toch de witte helm er doorheen bij Red Bull.

En dat coureurs weglopen met Munser is wel te zien aan zijn indrukwekkende serie aan prachtige ontwerpen. Een greep uit zijn creaties van 2019: