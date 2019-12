Jos Verstappen: ‘Max was mijn levensproject’

Jos Verstappen ziet zijn zoon Max als ‘zijn levensproject’, en vindt hetgeen hij samen met Max heeft bereikt, veel interessanter dan zijn eigen loopbaan als coureur. “Ik heb ook meer voor Max’ carrière gedaan dan voor mijn eigen carrière.”

Dat vertelt Jos Verstappen in een exclusief dubbelinterview met zijn zoon Max aan FORMULE 1. Voor de FORMULE 1 special ‘Het jaar van Max’ spreken de Verstappens open en eerlijk over hun band, de toekomst en het heden en verleden. Wat dat laatste betreft, wordt met name de karttijd met veel plezier besproken.

Lees ook: Flashback: Jos Verstappen vertelt over de eerste kartrace van zevenjarige Max (die hij ook meteen won)

Voor Jos was Max – en Max succesvol maken – waar alles jarenlang om draaide, vertelt hij. “Max was mijn levensproject, ja. Ik wilde met hem winnen, kampioen worden. We hadden samen een doel.” Zijn eigen carrière – Verstappen senior reed 106 Grands Prix en won daarnaast onder meer de 24 Uur van Le Mans in de LMP2 en de Duitse Formule 3 – interesseert hem ‘eigenlijk helemaal niet’. “Daar wil ik het niet eens meer over hebben. Ik vond de tijd met Max in het karting veel leuker dan mijn eigen carrière. Ik denk ook dat wanneer je zoiets met je eigen kind kunt bereiken, dat veel intenser is dan wanneer je het voor jezelf doet. Laat ik het zo zeggen: ik heb meer voor Max’ carrière gedaan dan voor mijn eigen carrière.”

Verstappen junior komt op zijn beurt lof te kort voor zijn vader. “Wat hij in zijn carrière allemaal voor mij heeft gedaan, is natuurlijk ongelofelijk. Daar kan ik hem nooit genoeg voor bedanken.”

Max komt ook echt woorden te kort om zijn vader Jos te bedanken. “Natuurlijk zijn er genoeg vaders die ook heel veel voor hun kind hebben gedaan. Maar zo intensief? Al die ritjes naar Italië, mijn karts opbouwen en afbreken als ze plat waren, mijn motoren tunen, de onderdelen… Ik kan het niet eens allemaal opnoemen.”

Luister hier naar de Paddockpraat Podcast over ‘Het jaar van Max’. Over het dubbelinterview met Jos en Max, Albon, Horner, Gasly, helmenkoning Jens Munser en nog veel meer.

(of via iTunes)