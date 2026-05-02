Volgens race-ingenieur Gianpiero Lambiase werpen de nieuwe upgrades van Red Bull hun vruchten af in Miami. Hij onthulde na afloop van de sprintkwalificatie dat Verstappen tevreden is over de ontwikkeling van de RB22 en zich bovendien weer ‘comfortabel’ voelt in de auto. De Nederlander vertrekt zaterdag vanaf de vijfde startplaats tijdens de sprintrace. Lambiase blijft tot en met 2027 de rechterhand van Verstappen; daarna vertrekt de gevierde ingenieur naar McLaren.

“We hebben niet alleen onze algemene prestaties verbeterd, maar ook sommige andere fundamentele problemen aangepakt”, zo liet Lambiase weten in een videobericht van Red Bull. “Daarbij voelt Max (Verstappen, red.) zich extreem comfortabel. Dat zie je ook terug in zijn prestaties.” Verstappen klokte tijdens de eerste en enige vrije training de tweede tijd en in de sprintkwalificatie was hij goed voor de vijfde startplaats. Zelf was hij voorzichtig positief over de prestaties van de RB22.

Voorafgaand aan het raceweekend werd Verstappen nog eens gevraagd naar het vertrek van Lambiase na 2027. “We hebben daar goed over gepraat en van mijn kant zou het dom zijn om hem tegen te houden”, reageerde de viervoudig wereldkampioen nuchter. “Ik was erg blij voor hem, maar we werken dit jaar en volgend jaar nog steeds samen. Tijden veranderen en dit was gewoon een geweldige kans, dus ik ben blij voor hem. Als team blijven we echter samenwerken en vooruitkijken. In het belang van het team proberen we de beste mensen te vinden om hem te vervangen.”

