De zege die Sebastian Vettel in Singapore boekte was ‘cruciaal’ voor Vettels vertrouwen in het team van Ferrari. Dat stelt Ferrari-teambaas Mattia Binotto.

De Grand Prix van Singapore was de enige die Vettel in 2019 op zijn naam schreef. De zege kwam daarbij op een belangrijk moment: middenin een lastige reeks waarin teamgenoot Charles Leclerc de teamstrijd steeds meer naar zich toe trok, en na een dure en onnodige fout van Vettel in Monza.

In Singapore sloeg Vettel echter terug. Hoewel Leclerc pole pakte, kwam Vettel voor hem na een vroegere pitstop. Ferrari had dat niet verwacht. Daar kwam bij dat Vettel zich ook assertiever dan Leclerc weer naar voren werkte door het verkeer. Ferrari liet het daarna na de twee weer van plek te laten wisselen, ondanks klachten van Leclerc.

“Zijn zege in Singapore was echter cruciaal voor hem”, zegt Binotto tegen Autosport over Vettel, die volgens zijn teambaas ‘zwaar onder druk stond in de eerste seizoenshelft’. En die zege stond volgens Binotto ook voor iets belangrijks: “Die overwinning was ook cruciaal voor zijn vertrouwen in het team. Sebastian wist daardoor namelijk dat hij, indien nodig, op de hulp van het team kon rekenen.”

Het Ferrari-kopstuk noemt het daarom ook ‘de juiste beslissing’ dat Ferrari Vettel niet opdroeg Leclerc er weer voorbij te laten. “Het was de juiste keuze en het juiste moment om hem te laten winnen.”

Volgens Binotto heeft Vettel in de tweede seizoenshelft sowieso ‘goed gereageerd’ na zijn lastige eerste helft. “Complimenten daarvoor”, aldus Binotto, die denkt dat Leclerc een goede graadmeter voor Vettel was, met de ‘zeer analytische Vettel’ die volgens hem ook altijd hard werkt om zichzelf beter te maken.

