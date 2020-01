57 dagen tot groen licht: Nico Rosberg en zijn 57 podiumplaatsen

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Elke dag lichten we een statistiek, persoon of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Vandaag: Nico Rosberg en zijn 57 podiumplaatsen.



Nico Rosberg maakt in 2006 zijn debuut in de Formule 1 voor Williams. Op zijn eerste podiumplaats moet hij dan wel nog twee jaar wachten. In de openingsrace van het seizoen 2008 is het zover. Rosberg stuurt zijn Williams rond Albert Park naar een derde plaats in de Grote Prijs van Australië. Later in zijn carrière zullen nog 56 podiumplaatsen volgen, waarvan 23 op de hoogste trede.

Lees ook: Christian Horner: ‘2020 kan klassieker worden’

Rosbergs laatste podium is waarschijnlijk het belangrijkste voor de Duitser. Tijdens de laatste race van 2016 komt hij in zijn Mercedes als tweede over de lijn. Teamgenoot Hamilton wint de race, maar het is de Duitser die aan zijn tweede plaats genoeg heeft voor de wereldtitel. Niet veel later kondigt hij het einde van zijn F1-carrière aan. De teller van Nico Rosberg stopt zo op 57 podiumplaatsen.

