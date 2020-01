58 dagen tot groen licht: 58 ronden rond Albert Park

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Melbourne. Vandaag gaan we al eens ‘down under’. Op het stratencircuit rond Albert Park telt een grand prix 58 ronden.



De Grote Prijs van Australië wordt sinds 1996 rond het Albert Park-meer verreden. Albert Park Street Circuit is een semi-permanente baan. Een groot deel ervan bestaat uit openbare weg, die voor het raceweekend worden afgesloten. De officiële lengte van de baan is 5,303 kilometer.

Lees ook: GP van Australië blijft tot en met 2025 in Melbourne

De coureurs en teams zijn vertrouwd met de Australische GP als seizoensopener. Toch zijn er twee uitzonderingen waar de eerste race van het seizoen niet in Melbourne werd gehouden. In 2006 werd de race later gehouden door de Commonwealth Games, in 2010 werd het seizoen geopend in Bahrein.

In 2019 legde Valtteri Bottas de 58 ronden rond Albert Park als snelste af, voor Hamilton en Verstappen. Michael Schumacher is met vier overwinningen recordhouder in Melbourne. Het ronderecord rond Albert Park is in handen van Lewis Hamilton. Tijdens de kwalificatie in 2019 had de Brit 1:20,486 nodig om de 5,303 kilometer af te leggen.

