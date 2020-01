59 dagen tot groen licht: Jos Verstappen en zijn 59 uitvalbeurten

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Australië. Elke dag lichten we een statistiek, persoon of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Met nog 59 dagen te gaan: Jos Verstappen en zijn 59 uitvalbeurten.



Jos Verstappen maakt in 1994 zijn debuut in de Formule 1. In de Benetton vervangt hij JJ Lehto, die tijdens de pre-season test geblesseerd raakte. Lehto neemt na twee races zijn zitje opnieuw in, om na nog eens vier GP’s het stoeltje aan Verstappen terug te moeten geven. In de jaren nadien rijdt Verstappen senior achtereenvolgens voor Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows en Minardi.

In totaal staat hij aan de start van 106 races. 2 keer eindigt ‘Jos the Boss’ op het podium. Hij was zo de eerste Nederlander die daar in slaagde. Van zijn 106 races bereikt hij slechts 47 keer de finish. Jos Verstappen eindigt zijn carrière met 59 uitvalbeurten, al zijn 47 daarvan te wijten aan mechanische problemen. Na zijn carrière richt hij zich helemaal op de autosportcarrière van zoon Max, hetgeen hij tegen FORMULE 1 ‘zijn levensproject’ noemde.

Drie ‘bekende’ uitvalbeurten

Hockenheim 1994

Interlagos 2001

Monza 2001

