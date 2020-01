60 dagen tot groen licht: De temperatuur in de cockpit in Singapore

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Australië. Elke dag lichten we een statistiek, persoon of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Vandaag: De temperatuur in de cockpit in Singapore, die kan oplopen tot 60° Celsius.



De Grote Prijs van Singapore is uniek om verschillende redenen. De bekendste reden is natuurlijk dat de race plaatsvindt onder kunstlicht op een stratencircuit. De GP op het Marina Bay Street Circuit is voor de coureurs een van de extremen. Door het tropische klimaat en de hoge vochtigheid kan de temperatuur in de cockpit immers oplopen tot zo’n 60° Celsius.

Lees ook: Video: Circuitbouwer Jarno Zaffelli: ‘Tevreden als de coureurs zich vermaken’

‘Het is de zwaarste race van het seizoen’, horen we de coureurs wel eens zeggen. Door de warme omstandigheden en het oplopen van de temperatuur in de cockpit in Singapore verliezen sommige coureurs tot wel drie liter zweet gedurende de race. Voldoende hydrateren en verkoeling zoeken is in de Formule 1 dan ook nergens zo belangrijk als Singapore.

