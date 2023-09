Daags na elke Grand Prix deelt Jeroen Bleekemolen in een column op Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed of fout en wat moet er anders? Ditmaal duidt hij het teleurstellende weekend van Red Bull en Max Verstappen. En vertelt hij waarom het in Japan beter zal gaan.

Het was, hoe zal ik het noemen, verwonderlijk. Dat het zó niet liep bij Red Bull in Singapore, dát had niemand verwacht – intern bij het team vast ook niet.

Je weet als coureur, als team ook, heus wel dat er eens moment gaat komen waarop het tegenzit. Waarop je eens niet wint. Het is wat Max Verstappen zelf ook zei dit weekend.

Toch denk ik dat het voor Red Bull zelf ook als een verrassing kwam dat het zo erg was als dit weekend. Dat je Q3 niet haalt met beide auto’s, dat is toch wel zéér opmerkelijk. Al wisten ze bij het team vooraf wel dat het lastiger dan normaal zou worden, dat gaf Max ook al aan in aanloop naar het weekend.

Mensenwerk

Zulke dingen zie je ook in een simulator en je hebt je analyses als team ook klaar. Maar hoe goed de technologie ook is, je ziet dat het mensenwerk is: je kunt nu eenmaal niet voorkomen of uitsluiten dat je eens een weekend als dit hebt. Dat kan ook een superteam als Red Bull dus overkomen en een topcoureur als Max.

Dat hij dan nog vijfde wordt, is knap. Maar meer zat er ook niet in, vond ik. Qua snelheid was een zevende of achtste plek misschien logischer geweest.

Wat niet hielp: het circuit en de onderlinge verschillen. Ten eerste Singapore: daar gebeurt altijd wat. Het is echt een heel apart circuit, anders dan alle andere; zowel qua karakteristiek als qua omstandigheden. Het is overigens ook meteen de reden waarom we ons geen zorgen over Max hoeven te maken in Japan. Op een‘gewoon’ circuit zoals Suzuka gaat het ongetwijfeld beter.

Amusementswaarde

Ik denk dus dat het een incident was. Ingegeven ook door die onderlinge verschillen: het Formule 1-veld heeft in mijn beleving nog nooit zo dicht bij elkaar gezeten als dit seizoen. Leuk voor de amusementswaarde.

Het betekent voor teams en coureurs alleen wel dat een slecht weekend meteen een grote impact heeft: laat je ergens iets liggen, of heb je de zaken niet voor elkaar, dan scheelt dat meteen een hele hoop plekken in de rangorde.

De andere teams zullen vertrouwen putten uit dit weekend: ze hebben kunnen zien en aantonen dat Red Bull te verslaan is. Het betekent trouwens niet meteen dat het vaker zal gebeuren – Max staat er zoals gezegd in Japan echt wel weer. Net als zijn team.

Maar het afgelopen weekend bewijst wel dat Red Bull, zoals ze daar zelf ook altijd zeggen, niet zomaar even kan relaxen in 2024.

