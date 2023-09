Carlos Sainz was zondag door het dolle heen na het winnen van de Grand Prix van Singapore. Het betekende de eerste seizoensoverwinning van Ferrari. “Ik ben trots op iedereen bij Ferrari, een compliment voor het hele team.”

Van start tot finish de beste, zonder twijfel gold dat voor de Spanjaard. Dat besef was er bij Sainz ook: “Ik denk dat ik de wedstrijd aardig onder controle had. Door de safety car moesten we eerder de pits in dan gepland, ik wis dat het een lange stint op de harde band zou worden. Maar ik kon George Russell afstoppen en aan het einde ook DRS geven aan Lando om onszelf te helpen.”

Gemakkelijk was het niet. “Ik voelde ondanks alles natuurlijk wel steeds de druk van het niet moeten maken van fouten. Je weet hoe spannend het kan zijn in Singapore. Maar dit is een mooi resultaat, voor heel Ferrari en heel Italië.”

