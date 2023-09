Carlos Sainz heeft in de straten van Singapore de recordreeks van Red Bull en Max Verstappen beëindigd. De Spanjaard houdt het hoofd in de tropen koel en bezorgt Ferrari met een geniale truc de eerste overwinning in vijftien maanden. Max Verstappen finisht als vijfde.

Een crash of een technisch probleem. Dat zouden volgens Red Bulls adviseur Helmut Marko, zo zei hij in Monza na Max Verstappens tiende recordzege op rij, de enige redenen kunnen zijn om te voorkomen dat hij dit jaar alle resterende races nog zou gaan winnen. Twee weken later worden Marko’s woorden door Carlos Sainz gelogenstraft. Met een auto die tot Verstappens ergernis niet in balans is en snelheid mist en een bandengok die verkeerd uitpakt, is in de snikhete straten van Singapore aan zijn recordreeks en die van werkgever Red Bull (vijftien achtereenvolgende GP-zeges) een einde gekomen.

Een grote verrassing is dat niet. De wereldkampioen heeft vooraf, realist als hij is, op een circuit waar inhalen een hele opgave is weinig hoop vanaf P11 een wonder te kunnen verrichten. Toch gooit hij vanaf de start alle remmen los met een afwijkende strategie, beide Red Bulls zijn op de hardste bandensoort vertrokken om lang door te kunnen rijden, van de rest van het veld. Na een kwartiertje is Verstappen al drie plaatsen opgeschoven, teamgenoot Sergio Pérez daarentegen lijkt op de dertiende plaats vastgelijmd.

Red Bulls plannen worden in ronde 20 gedwarsboomd door Logan Sargeant, die de voorvleugel van zijn Williams beschadigt en op weg naar de pitstraat zoveel brokstukken op de baan achterlaat, dat de safety car de baan opdraait. Voor leider Carlos Sainz en alle andere coureurs die niet op de hardste band zijn gestart een buitenkansje om ‘gratis’ de verplichte bandenstop uit te kunnen laten voeren. Verstappen en Pérez blijven noodgedwongen buiten en betalen daar een hoge prijs voor. Met ‘oudere’ banden verliest het duo snel posities, valt uit de top-3 en moet later alsnog naar binnen. “Het voelt alsof ik op ijs rijd”, stelt Verstappen.

Vooraan heeft Sainz, zijn wingman Charles Leclerc is na de pitstop teruggevallen van de tweede naar de zesde plaats, de handen vol aan een Brits trio. George Russell, Lando Norris en Lewis Hamilton zitten op zijn staart, zoals de Red Bulls en collega Leclerc twee weken geleden in Monza. Ook in de Singaporese straten moet Sainz zijn spiegels steeds in de gaten houden. De Spanjaard benut het buitenkansje, wellicht de enige van dit jaar, echter optimaal. In de slotfase tovert hij daarvoor een geniale truc uit de doos. Door achtervolger en vriend Lando Norris bewust binnen een seconde te laten komen en hem zo DRS te geven, kan de Brit de twee Mercedessen die flink aandringen en versere banden hebben, weerstaan.

Voor Verstappen draait de race onder kunstlicht uit op een nachtmerrie, waarin hij de schade door een sterk slotdeel met een vijfde plaats – Russell crasht in de laatste ronde bij een alles-of-niets-poging om Norris voorbij te steken – beperkt en opnieuw op Pérez (achtste) uitloopt in het WK-klassement.

Uitslagen