Het raceresultaat van Red Bull heeft volgens Christian Horner helemaal niets te maken met de nieuwe regels over de flexibiliteit van de voorvleugels. De FIA ging daar in Singapore strenger op letten, net in de enige race dit jaar die niet door Red Bull werd gewonnen. Maar volgens Horner is dat gewoon puur toeval.

Red Bull had op zich nog een prima race in Singapore, maar het leek absoluut niet op de overweldigende dominantie die we de rest van het seizoen hebben gezien. Max Verstappen eindigde als vijfde na een sterke inhaalrace op het eind en Sergio Pérez finishte op plek acht. Het opvallende is dat deze mindere prestatie samenviel met een nieuwe regel van de FIA, een zogeheten ‘technical directive’. Deze technical directive was erop gericht om slimme trucjes en creatieve interpretaties van de regels rondom de voorvleugels tegen te gaan. De FIA vermoedde dat verschillende teams hiermee meer snelheid uit de vleugels zouden halen dan eigenlijk was toegestaan.

De algemene aanname was dat alleen Aston Martin hier last van zal hebben. Red Bull-teambaas Christian Horner had op voorhand gezegd dat zijn team geen last zou ondervinden van de regel. Na afloop van de race herhaalt hij dat nogmaals. “Het heeft allemaal met uitgebreide engineering te maken”, oordeelt Horner tegen de media in Singapore. “We hebben in deze sport geen zilveren kogels. Ik weet dat iedereen graag de technical directive de schuld wil geven, maar helaas kunnen wij het daar niet eens op afschuiven. Wij hebben geen enkel onderdeel van onze auto aan hoeven passen.”

De echte verklaring voor de mindere race is waarschijnlijk een stuk banaler. “We wisten toen we hier heengingen dat het een stuk spannender zou zijn dan normaal. Maar we werden wel een beetje verrast door hoeveel we er precies naast zaten op vrijdag. Dit waren gewoon niet de juiste omstandigheden voor de auto. En als je dat niet hebt, dan voelen de banden ook afschuwelijk. Alles werkt gewoon net niet.”

