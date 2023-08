De FIA heeft nieuwe technische richtlijnen afgekondigd rondom de Grand Prix van Nederland. Motorsport.com meldt dat in een nieuwe technical directive staat dat de flexibiliteit van de vleugels strenger wordt gecontroleerd. Teams zouden slimme trucjes gebruiken met de vleugels om zo meer snelheid te krijgen.

Eerder dit jaar kondigde de FIA al aan strenger te gaan letten op de flexibiliteit van de voorvleugels. Hoe meer zo’n voorvleugel kan bewegen, hoe sneller een auto kan gaan. Er zijn strenge regels opgesteld over de flexibiliteit van zo’n vleugel, maar het is lastig om dat te testen. Een stilstaande F1-auto lijkt een stuk meer rigide dan een die met driehonderd kilometer per uur over het circuit raast. De aanname van de FIA is dat verschillende teams – met name Aston Martin – gebruikmaken van deze verschillen om een beetje extra snelheid uit de auto te persen.

Daarom heeft de FIA nu een nieuwe technical directive opgesteld, die niet alleen de trucjes bij de voorvleugel maar ook mogelijke trucjes bij de achtervleugel aan moet pakken. In plaats van alleen maar te testen bij stilstand, moeten teams nu ook gedetailleerde tekeningen van de auto aanleveren om te verklaren wat de stand van zaken is. Ook moeten de teams afbeeldingen kunnen laten zien rondom de samenstelling van de verschillende elementen rondom de vleugels.

Omzeilen van de regels

Ook noemt de FIA in de technical directive op wat voor manier teams de regels momenteel omzeilen. Volgens de organisatie richten teams zich vooral op ‘plaatselijke conformiteit’ en ‘relatieve beweging tussen de verschillende onderdelen’. In andere woorden: de teams hebben een coulantere uitleg van de regels en houden zich alleen aan wat expliciet minimaal verplicht is om nog aan de regels te voldoen. Dat is volgens de FIA niet de bedoeling. Daarom scherpt de FIA de regels nu aan om deze trucjes te voorkomen. De enige gebieden waar de FIA nu niet strenger op gaat toetsen zijn de bodemplaat en alles wat daarbij komt kijken, en kleine kleppen op de zijkant om de voorvleugel beter af te dichten.

De FIA verwijst nogmaals naar regel 3.2.2 van de technische reglementen. Daarin staat dat alle aerodynamische onderdelen “onder alle omstandigheden een uniform, solide, hard, doorlopend en ondoordringbaar oppervlak vormen”. De nieuwe regels worden pas vanaf de Grand Prix van Singapore gehandhaafd. Eerder stuurde de FIA al een informeel bericht naar de teams, waarin de teams dringend werden verzocht de auto’s vorm te geven op basis van de bestaande regels.