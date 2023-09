De FIA zal in Singapore strenger gaan letten op de flexibiliteit van de vleugels aan de F1-auto’s. De organisatie vermoedt namelijk dat verschillende teams de grenzen van de regels opzoeken om wat meer vermogen uit de auto te halen. Wat hebben de teams zelf over deze nieuwe regel te zeggen?

Red Bull, teambaas Christian Horner: “Wij zullen er geen last van hebben. We hebben wel een paar auto’s gezien met, laten we zeggen, ‘rubberen neuzen’, dus die zullen vast aangepakt worden in Singapore.”

Ferrari, teambaas Frederic Vasseur: “Zo’n technical directive is per definitie een verduidelijking van de regels. Het is dus geen nieuwe regel. We moeten er maar op vertrouwen dat de FIA reden heeft om dit te doen. Blijkbaar was de regel dus niet duidelijk genoeg. Wij vertrouwen in ieder geval op de FIA in deze zaak.”

Mercedes, teambaas Toto Wolff: “Het zal interessant worden. Bij Aston Martin zie je al dat ze een stap terug hebben gezet nu hun vleugel minder beweegt, maar ik ken de details niet. Laten we het afwachten. Ik weet niet wie er meer van profiteert dan anderen, maar wie weet. Misschien is Red Bull ineens een halve seconde langzamer. Dat zou mooi zijn, maar ik denk niet dat dat het geval zal zijn.”

McLaren, teambaas Andrea Stella: “De FIA heeft meer informatie dan wij. Zij kunnen dingen inzien waar de teams geen inzicht in hebben. Dus wij vertrouwen honderd procent op hun oordeel. Als zij dachten dat het nodig was om deze technical directive in te voeren, dan zal daar ongetwijfeld een reden voor zijn. Zelf maken we ons geen zorgen, dus wij zien dit als een positieve ontwikkeling. Als de FIA het nodig vindt om strenger op te treden, dan betekent dat dat er iets is om strenger tegen op te treden. Wie weet gaat dat ons wel een voordeel geven.”

Williams, hoofd van ontwikkeling Dave Robson: “Ik weet oprecht niet wat er aan de rangorde gaat veranderen. Dit soort dingen zijn duidelijk op hele specifieke zaken gericht waarvan de FIA denkt dat de regels overtreden worden. Het moet dus haast wel zo zijn dat iemand hier de effecten van voelt. Wij zullen hier niet door geraakt worden denk ik. We moeten onze vloeren misschien wel een beetje aanpassen, maar qua vleugels zitten we wel goed. Dus hopelijk vertraagt het wat mensen, dat zou goed zijn voor ons.”

De overige vijf teams hebben nog niet publiekelijk gereageerd op het verscherpte toezicht van de FIA. Vooral Aston Martin is interessant in deze kwestie. De aanname is dat Aston Martin als enige team echt de regels overtreden heeft en daarom zo’n sterke start van het seizoen had. Sinds de FIA aangekondigd heeft de kwestie van de vleugels te onderzoeken, heeft Aston Martin slechts één keer op het podium gestaan.

