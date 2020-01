Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat het seizoen 2020 ‘een klassieker’ kan worden. Doordat er in het tussenseizoen geen reglementswijzigingen zijn doorgevoerd, verwacht Horner dat het verschil tussen de topteams klein zal zijn. “Ik denk dat we een zeer interessant jaar tegemoet gaan met een strijd tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull.”

Christian Horner denkt dat 2020 wel eens een heel spannend jaar kan worden in de Formule 1. De reden daarvoor is continuïteit: “Op alle vlakken is er sprake van continuïteit: coureurs, reglementen, motorleveranciers en motorreglementen”, legt Horner uit aan Motorsport.com.

Horner verwacht daardoor een hevige strijd tussen de topteams. “Ik denk dat we een zeer interessant jaar tegemoet gaan met een strijd tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull”, vertelt Horner, “tenzij iemand een konijn uit de hoge hoed tovert. Het kan echt een klassieker worden.”

Lees ook: Weblog: Met nieuw contract tekent Max Verstappen ook voor een rustiger 2020

Als Horner en Red Bull zich echt willen mengen in de titelstrijd in 2020, zullen ze er vanaf de eerste race in Melbourne meteen moeten staan. Dat was vorig jaar niet helemaal het geval. “De reglementswijziging voor de voorvleugel en de verandering in bandencompound van afgelopen winter leken meer invloed op ons te hebben dan op onze concurrenten”, blikt Horner terug. “In de tweede helft van het seizoen waren we echt competitief.”

Christian Horner heeft nog een tweede reden waarom 2020 een klassieker zou kunnen zijn. Hij ziet namelijk gelijkenissen met 2017. “Dat jaar hadden we aan het begin een zeer competitieve wagen. En dat was eveneens in een jaar van stabiele reglementen. Ik denk dat hetzelfde van 2019 naar 2020 het geval is.”

Lees ook: Mercedes wel, Ferrari niet: Helmut Marko voorspelt Red Bulls tegenstanders in 2020